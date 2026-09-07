Kadıköy'de akılalmaz olay: 8 yıldır aranıyordu bakın nasıl yakalandı

2018 yılından bu yana aranan firari hükümlü Tuğrul Başar, polisin operasyonuyla Kadıköy'de kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemelerde şahsın yıllardır deşifre olmamak için kadın kılığına girdiği ve kız kardeşine ait kimlikle dolaştığı ortaya çıktı.

8 YILDIR HER YERDE ARANIYORDU

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin takibindeki Tuğrul Başar'ın geçmişteki suç dosyası ve firar süreci kayıtlara şöyle geçti:

2010 yılında Samsun'da işlediği "Yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık" suçundan hakkında 3 ayrı kesinleşmiş hapis cezası kararı verildi.

28 Şubat 2018 tarihinden itibaren firari olarak kayıtlara geçen Başar’ın izini süren ekipler, şahsın İstanbul'un Kadıköy ilçesinde saklandığını belirledi.

KADIN KILIĞINA GİRİP KIZ KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ KULLANMIŞ

Ekiplerin yürüttüğü saha çalışması ve fiziki takip, firarinin akılalmaz kamuflaj yöntemini deşifre etti:

Şüphelinin güvenlik güçlerinin kontrollerine takılmamak ve dikkat çekmemek amacıyla düzenli olarak kadın kılığına girerek sokaklarda dolaştığı belirlendi.

Takibe alınan hükümlü, düzenlenen nokta operasyonla Kadıköy'de gözaltına alındı.

Yapılan üst aramasında şahsın üzerinden öz kız kardeşine ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı çıktı. Şüphelinin 8 yıl boyunca bu kimliği ibraz ederek kaçmayı başardığı tespit edildi.

YENİ BİR SUÇTAN DAHA İŞLEM YAPILARAK EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yakalanan firari hükümlü Tuğrul Başar hakkında kesinleşmiş hapis cezalarının yanı sıra ayrıca "Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak" suçundan da resmi adli işlem başlatıldı.

Şüpheli, adliyeye sevk işlemleri öncesinde Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.