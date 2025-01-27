Kadıköy'de İtalyan şefin oğlu bıçaklandı: 2 tutuklama

Kadıköy'de, 15 yaşındaki İtalyan restoran şefinin oğlunun bıçaklanarak ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mert Sagit Mert Sagit
Kadıköy'de İtalyan şefin oğlu bıçaklandı: 2 tutuklama
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Alınan bilgiye göre, 24 Ocak'ta Hasan Paşa Mahallesi'nde kurulan pazara arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için giden Mattia Ahmet Minguzzi (15) ile B.B. (15) ve U.B (16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

B.B. ve U.B, tartışmanın büyümemesi için pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi'nin peşinden giderek onu yakaladı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesi üzerine yeniden yürümeye başlayan Minguzzi, şüpheli B.B. tarafından 5 kez bıçaklandı, diğer zanlı U.B. ise yere düşen kişiye tekme attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mattia Ahmet Minguzzi'nin İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi'nin oğlu olduğu, hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, çeşitli suçlardan kaydı bulunan B.B. ile U.B'yi yakalayıp, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Pazara ait güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelilerden birinin Minguzzi'yi bıçaklaması diğer zanlının ise ona tekme atması yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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