Kadıköy’de narkotik operasyonu: 75 Tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Kadıköy’de gözaltına alınan 89 şüpheliden 75’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Toygu Ökçün
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kadıköy merkezli yürüttüğü teknik ve fiziki takip süreci, kapsamlı bir yargı operasyonuna dönüştü. Bölgedeki eğlence mekanları ve ticari işletmelerin uyuşturucu ticaretindeki rolünü mercek altına alan soruşturmada, yargılama safhasına geçildi.

İŞLETMELER VE SOKAK SATICILARI MERCEK ALTINDA

Emniyet birimlerinin tespitlerine göre; Kadıköy’de faaliyet gösteren gece kulüpleri, alkol satış noktaları, kuaförler, bijuteri ve gıda işletmelerinin uyuşturucu ticaretine zemin hazırladığı saptandı. Bazı işletme çalışanları ve sorumlularının, müşteri kılığında gelen şahıslara uyuşturucu madde temin ettiği, sokak satıcılarının ise bölgedeki insan yoğunluğunu kullanarak bu işletmelerin çevresinde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

OPERASYONUN BİLANÇOSU VE ADLİ SÜREÇ

Soruşturma makamları, 8’i gece kulübü olmak üzere toplam 12 işletmenin sahibi, müdürü ve çalışanlarından oluşan 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı baskınlarda yakalanan 89 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adli makamlarda tamamlanan işlemlerin sonuçları şu şekilde:

