İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kadıköy Belediyesi arasındaki otopark gerginlik önceki gün basına yansımıştı. O krizle ilgili Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. "İBB'nin mahkeme kararı var" diyen Nuhoğlu, yanlış olanın kararın kendilerine önceden bildirilmemesi olduğunu söyledi.

TOMA'lar dışarıda bekledi, polis ekipleri içeri girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kadıköy Belediyesi arasındaki otopark krizi kameralar tarafından böyle kaydedildi.



Peki Büyükşehir belediyesi ile Kadıköy Belediyesi'ni karşı karşıya getiren otopark krizi neden yaşandı? Bu soruya yanıtı Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu verdi.



Nuhoğlu'nun Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamaya göre krizin nedeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi... Kadıköy Belediyesi tarafından kullanılan alan mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir işletmesine verilmişti. Ancak daha mahkeme kararı Kadıköy Belediyesi'ne tebliğ edilmeden İBB tahliye için polis ekipleri ile birlikte otoparkın kapısına dayandı.



Büyükşehir belediyesine bağlı ekipler otoparkta bulunan "Kadıköy Belediyesi otoparkı" yazılı tabelayı ve bilet kulübesini kaldırdı.



Ulusal Kanal'a konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, tebligat gönderilmemesine tepki gösterdi.



Nuhoğlu, İBB ekiplerin bazı alt yapı kablolarına da zarar verdiğini ve bu yüzden Belediyede bazı işlemlerin yapılamadığını söyledi.



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