Kadıköy'deki Mattia Ahmet cinayetinde karar! İstinaf cezaları onadı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, kamuoyunda geniş yankı uyandıran cinayet davasına ilişkin incelemesini tamamladı.

Daire, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklu suça sürüklenen çocuklar B.B. ve U.B. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen ve yasal üst sınır olan 24’er yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

İSTİNAF BAŞVURULARI REDDEDİLDİ

Dosya kapsamını inceleyen mahkeme heyeti, yerel mahkemenin kararında herhangi bir hukuka aykırılık tespit etmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile maktulün ailesinin avukatları, sanıkların birden fazla nitelikli halden cezalandırılması gerektiğini savunarak itirazda bulunmuştu. Ancak Daire, bu gerekçeleri yerinde görmedi.

Bu doğrultuda B.B. ve U.B. hakkındaki 24’er yıllık hapis cezaları ile diğer suça sürüklenen çocuklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçundan verilen beraat kararlarına yönelik istinaf başvuruları esastan reddedildi. Böylece yerel mahkemenin kararı onanmış oldu. Kararın, Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Dava dosyasına yansıyan detaylara göre olay, 24 Ocak tarihinde Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki tarihi Salı Pazarı mevkisinde meydana geldi. Kaykay malzemesi almak için bölgeye giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada U.B. ve B.B. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.B.’nin Minguzzi’yi ittiği ve ardından bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı, U.B.’nin ise yere düşen Minguzzi’ye tekme attığı belirlendi.

Saldırı sonrası ağır yaralanan Minguzzi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden talihsiz çocuk, 9 Şubat’ta hayata gözlerini yumdu. Adli Tıp raporunda, ölümün kesici alet yaralanmasına bağlı iç organ hasarı nedeniyle gerçekleştiği kesinleşti.