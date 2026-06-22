Kadıköy'deki Minguzzi cinayeti sonrası acılı aileyi tehdit eden Furkan Ay'ın cezası belli oldu

Olay, Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy bitpazarında bıçaklanarak öldürülmesinin ardından başladı. Sanık Furkan Ay'ın, 2025 yılının nisan ayında maktulün annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin cep telefonuna tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı saptandı. 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak', 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' ve 'kişinin hatırasına hakaret' suçlarından 4 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanığın karar duruşmasına taraf avukatları katılım sağladı.

Suç Listesi Kabarık: 3 Ayrı Suçtan Ceza Çıktı

Mahkeme heyeti, sanık Furkan Ay hakkında 'Suçu ve suçluyu övme' suçlamasından beraat kararı verirken, ailenin şikayetçi olduğu diğer maddelerden ceza yağdırdı. Sanığa verilen cezaların dökümü şu şekildedir:

Kişinin Hatırasına Hakaret: 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası,

Birden Fazla Kişi İle Tehdit: 3 yıl hapis cezası,

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek Veya Yaymak: 2 yıl 6 ay hapis cezası.

Yapılan yargılama sonucunda sanık, toplamda 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İddianameden: "Beni Tehdit Etti, Zorla Paylaşım Yaptırdı"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayla ilgili kan donduran bir detay da gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında, Minguzzi ailesine sosyal medya üzerinden tehdit mesajları gönderen 'Caravaggioeda' isimli kullanıcının, bu paylaşımları sanık Furkan Ay'ın baskısıyla yaptığı belirlendi.

Söz konusu kullanıcının babasına attığı mesajda şu itiraflarda bulunduğu saptandı:

“Bana her şeyi Furkan A. yaptırdı. Ben de mağdurum, abi büyük kul hakkı oldu. Hakkınızı helal edin, büyük tehdit etti beni, ben suçumu kabul de ederim."