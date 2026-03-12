Kadın dostu KOBİ modeli: Bakan Göktaş, kadın istihdamını destekleyecek yeni adımları açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun (KSK) 70’inci oturumu kapsamındaki yan etkinliklere katıldı.

Temaslar çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile TÜRKONFED arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokol, kadınların ekonomik ve sosyal açılardan güçlenmesini, aynı zamanda kadın-erkek fırsat eşitliğine duyarlı iş ve tedarik uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Bakan Göktaş, imza töreninin yanı sıra Bakanlık ile Sırbistan ortaklığında gerçekleştirilen "Kadınların Kritik Rolü: Güçlendirme İçin Stratejik Ortaklıklar" başlıklı yan etkinlikte de yer aldı.

İŞ DÜNYASINDA KALICI DÖNÜŞÜM VE KADIN DOSTU KOBİ'LER

İşbirliği protokolünün ardından kadın istihdamına yönelik yeni stratejileri paylaşan Göktaş, fırsat eşitliği temelinde hayata geçirilecek uygulamalara dikkat çekti. Göktaş, hedeflerini şu sözlerle aktardı:"Bugün imzaladığımız işbirliği protokolüyle kadın ve erkek için fırsat eşitliğini esas alan iş ve satın alma uygulamalarını güçlendireceğiz. İş dünyasında kalıcı ve yapısal dönüşümü destekleyecek adımlar atacağız"

İstihdam sağlayan işletmelere yönelik yeni bir teşvik modeli üzerinde çalıştıklarını da belirten Göktaş, "Kadın istihdamını artıran işletmeleri desteklemek amacıyla 'Kadın Dostu KOBİ Modeli' geliştiriyoruz. Kadın istihdamı yüksek KOBİ’leri belirleyip öncelikli aktörler olarak konumlandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, programının devamında TÜRKONFED tarafından düzenlenen "Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Tedarik Yoluyla Adalete Erişim: Küresel Tedarik Zincirlerinde Yapısal Engellerin ve Ayrımcı Uygulamaların Aşılması" başlıklı yan etkinlikte konuştu.

Burada adalete erişim konusuna farklı bir perspektif getiren Göktaş, bu kavramın sadece hukuki bir süreçten ibaret olmadığını, aynı zamanda kadının harcadığı emeğin karşılığını tam olarak alabilmesi anlamına geldiğini ifade etti. Bu bağlamda tedarik zincirlerinin eşitlik bakış açısıyla ele alınmasının şart olduğunu vurgulayan Göktaş, şu uyarıda bulundu: "Eğer bu alanda kapsayıcı yaklaşım kurulmazsa, kadınlar üretimin içinde yer alsalar bile karar mekanizmalarının dışında kalabilirler."

Göktaş, kadının istihdam, üretim, girişimcilik ve karar alma süreçlerinde daha görünür hale gelmesinin önemine değinerek, bu yapının sağlandığı takdirde genel refahın büyüyeceğini ve toplumsal dayanıklılığın artacağını belirtti.

KADINLARIN GÜÇLENMESİ İÇİN TEMEL ÖNCELİKLER BELİRLENDİ

Bakan Göktaş, kadınların her alanda güçlenmesi, haklara erişimlerinin kolaylaşması, koruyucu hizmetlerin yaygınlaşması ve kurumlar arası işbirliğinin en temel öncelikleri olduğunu kaydetti. Göktaş, bu hedefler doğrultusunda hayata geçirilen çalışmaları şu sözlerle anlattı: "Bu kapsamda somut politika, program ve projeleri hayata geçiriyoruz. TÜRKONFED ile işbirliğimizi bu oturum vesilesiyle başlatıyoruz. Bu adımı, KSK’nin ortaya koyduğu küresel sorumluluğun somut bir yansıması olarak görüyoruz. Bugün imzaladığımız işbirliği protokolüyle, kadın ve erkek için fırsat eşitliğini esas alan iş ve satın alma uygulamalarını güçlendireceğiz. İş dünyasında kalıcı ve yapısal dönüşümü destekleyecek adımlar atacağız."

Yürütülen politikaların yalnızca istihdamı artırmakla sınırlı kalmayacağını belirten Göktaş, kadınların liderlik, yönetim ve karar alma mekanizmalarında çok daha güçlü bir şekilde yer almasını hedeflediklerini vurguladı. Bu yapısal dönüşümün en önemli unsurlarından birinin kadın dostu iş yeri politikalarının yaygınlaşması olduğunu ifade eden Göktaş; işe alım, ücretlendirme, terfi ve performans değerlendirme süreçlerinde eşitliği temel alan, yazılı ve şeffaf kurumsal uygulamaları teşvik ettiklerinin altını çizdi.

Kadın istihdamını sağlamlaştırmak adına yeni bir gönüllü taahhüt mekanizması oluşturacaklarına dikkat çeken Göktaş, sürece dair şu detayları paylaştı: "Bu taahhütleri üstlenen işletmeler, iyi uygulama örnekleri olarak tanınacak. Kadın istihdamını artıran işletmeleri desteklemek amacıyla 'Kadın Dostu KOBİ Modeli' geliştiriyoruz. Kadın istihdamı yüksek KOBİ’leri belirleyip öncelikli aktörler olarak konumlandırmayı amaçlıyoruz. Bu yılın KSK teması, ekonomik ve kurumsal yapılarımızı daha kapsayıcı ve adil hale getirme çağrısı yapmaktadır. Biz bu çağrıyı, yalnızca bir ilke beyanı olarak değil eşitliği ekonomik sistemlerin işleyişine yansıtma sorumluluğu olarak görüyoruz. Çünkü kadınların güvenli biçimde üretim yaptığı, yönetime katıldığı ve ekonomik hayatta güçlü biçimde yer aldığı bir yapı toplumun bütünü için hayati önemdedir. Bu yapı, dayanıklılığı artırır, sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirir."

Toplantıdaki imza töreninin ardından Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) sürece yönelik yeni bir adım attı. TÜRKONFED, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 7 Mart'ta kamuoyuna açıklanan Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi İlkeleri Niyet Beyanı'nı imzaladı.

KADINLARIN GÜCÜ TOPLUMSAL DİRENCİ ARTIRIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sırbistan ortaklığıyla gerçekleştirilen "Kadınların Kritik Rolü: Güçlendirme İçin Stratejik Ortaklıklar" başlıklı yan etkinliğe katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Göktaş, kadınların hayatın her döneminde güçlü olduğu toplumların daha dirençli bir yapıya, daha adil bir düzene ve daha kapsayıcı bir geleceğe sahip olduğunu ifade etti. Kadınların güçlenmesine yönelik politikaların yaşamın sadece belirli bir dönemini kapsamaması gerektiğini belirten Göktaş, bu çalışmaların çocukluktan yaşlılığa kadar uzanan kapsamlı bir perspektifle oluşturulmasının şart olduğunu kaydetti.

Bakan Göktaş, kadınların görünürlüğünün artmasıyla toplumların üretim kapasitesinin güçlendiğini, refah tabanının genişlediğini ve toplumsal bağların daha sağlam hale geldiğini vurgulayarak hedeflerini şu sözlerle aktardı: "Aileyi, değerlerini yaşatan ve kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren bir vizyonla destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz '2025 Aile Yılı' ve 'Aile ve Nüfus On Yılı' bu anlayışı daha ileri taşıyan önemli bir iradeyi yansıtmaktadır. Ortaya koyduğumuz bu stratejik çerçeve kadın başta olmak üzere tüm aile bireylerinin refahını artırmaya odaklanmaktadır."

''YAŞLILIK MESELESİNİ AYRI DEĞERLENDİRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR''

Aile bağlarının güçlü tutulması ve toplumsal dayanışma mekanizmalarının canlı kalmasının, yaşlıların yalnızlaşmasını önlemede belirleyici bir rol üstlendiğini söyleyen Göktaş, yaşlanmanın artık geleceğe dair bir projeksiyon olmaktan çıkıp toplumların halihazırda yüzleştiği yapısal bir gerçekliğe dönüştüğünün altını çizdi.

Yaşlılık meselesinin kadınların statüsünden ayrı düşünülemeyeceğini belirten Göktaş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Bu tablonun önemli bir boyutunu ise yaşlı nüfus içinde kadınların daha yüksek oranda yer alması oluşturuyor. Dijital dönüşüm süreçlerinde yaşanan dışlanma riski de eklendiğinde, mevcut kırılganlıklar daha da derinleşebilmektedir. Bu nedenle yaşlılık meselesini, kadınların statüsü ve güçlenmesi başlığından ayrı değerlendirmek mümkün değildir. Yaşlı kadınların güçlenmesi, sadece sosyal destek alanına ilişkin bir konu değildir. Bu mesele, kuşaklar arası adaletin, toplumsal dayanıklılığın ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biridir. Devletler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum arasında bu konuda daha güçlü işbirliklerinin tesis edilmesi büyük önem taşımaktadır."

Gerçekleştirilen bu etkinliğe Türkiye ve Sırbistan'ın yanı sıra Azerbaycan, Nijerya, Slovakya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Finlandiya'dan temsilciler katılım sağladı. Ayrıca Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de programda yer aldı.