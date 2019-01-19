2 yıl bölücü terör örgütü saflarında kalan bir kadın terörist, bulduğu ilk fırsatta kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Pişman olduğunu söyleyen kadın terörist, terör örgütünden kaçmak isteyenlerin ölüme sürüldüğünü anlattı.

Terör örgütü PKK'dan kaçıp yaşamayı tercih etti. 2 yıl örgütte kaldı, pişman olup Türk ordusuna sığındı.Kadın terörist J.F, yaşadıklarını anlattı. Örgüte katılanlar arasında ayrım yapıldığını söyledi.Üst düzey teröristler, kaçmak isteyen örgüt üyelerini anladığı zaman çirkin bir oyuna başvuruyor. Onu, en önde çatışmaların ortasına atıyor.Canlı bomba eylemlerine katılmak istemediği için ajan olarak hedef gösterildi. Terösit, J.F özellikle kadınların ezildiğini itiraf etti.Örgüte katılım son derece azaldı.