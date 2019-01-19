Terör örgütü PKK'dan kaçıp yaşamayı tercih etti. 2 yıl örgütte kaldı, pişman olup Türk ordusuna sığındı.
Kadın terörist J.F, yaşadıklarını anlattı. Örgüte katılanlar arasında ayrım yapıldığını söyledi.
Üst düzey teröristler, kaçmak isteyen örgüt üyelerini anladığı zaman çirkin bir oyuna başvuruyor. Onu, en önde çatışmaların ortasına atıyor.
Canlı bomba eylemlerine katılmak istemediği için ajan olarak hedef gösterildi. Terösit, J.F özellikle kadınların ezildiğini itiraf etti.
Örgüte katılım son derece azaldı.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.