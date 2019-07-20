"Kadın üniversitesi"ne tepki sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya'daki G-20 zirvesinde yaptığı konuşmada, kadın üniversitesi açacağız demesi Türkiye'nin dört bir yanında kadınların tepkisine neden oldu. Adana'da Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Vatan Partisi Öncü Kadın il örgütü Erdoğan'ın açıklamasına tepki gösterdi. Bir tepki de Tekirdağ'dan geldi. Ayrıca Türkiye genelinde imza kampanyaları başlatıldı

G-20 Zirvesi için Japonya’ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamaları Türkiye'de tepkilerin fitilini ateşledi. Kadın üniversitesi hazırlığına ülkenin dört bir yanındaki kadınlardan tepki yağıyor. Adana Vatan Partisi Öncü Kadın İl Başkanı Emine Coşkun konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.



Cumhuriyet Kadınları derneği Seyhan ve Çukurova şubeleri de İsmet İnönü parkında ortak basın açıklaması yaptı, imza kampanyası başlattı. Seyhan Şube Başkanı Av. Hatice Nesrin Kılıçay, CKD olarak bu uygulamaya izin vermeyeceklerini söyledi.



Erdoğan’ın kadın üniversiteleri çıkışına bir tepki de Tekirdağ’dan geldi. Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) ve Eğitim İş Sendikası imza kampanyası başlattı. CKD Tekirdağ Şube Başkanı Seval Eşer, Hasan Ali Yücel Parkı'nda basın açıklaması yaptı, uygulamanın bilimsellikten uzak olacağını vurguladı.



Eğitim İş Tekirdağ İl Başkanı Hüseyin Eren de kadın üniversitelerini tehlikeli buluyor.



Mücadeleyi büyütmeye kararlı olduklarını söyleyen kadınlar geri adım atılana kadar imza kampanyalarına devam edecek.



ulusal.com.tr

