Kadına yönelik şiddet ve medya: Cumhuriyet Kadınlar Derneği, televizyonların sorumluluğuna ilişkin araştırma yaptı

Araştırma sonuçlarına göre televizyonda kadına yönelik şiddete rastlama oranı yüzde 90! Şiddetin sıradanlaştırıldığı fikrine katılanların oranı ise yüzde 80! Cumhuriyet Kadınları Derneğinin yaptığı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu” araştırmada çarpıcı sonuçlar ve uyarılar var

Adnan Türkkan Adnan Türkkan
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Televizyonlardaki diziler ve gündüz kuşağı programları, adeta kadına şiddeti körüklüyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu” araştırmasını açıkladı.

“Toplumun Televizyon Dizileri, Gündüz Kuşağı Programları ve Sosyal Medya Ağlarındaki Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Algısı Araştırması” yapıldı. İçişleri Bakanlığınca da desteklenen araştırma 31 Ağustos-24 Eylül 2024 tarihleri arasında, Türkiye genelinde haftada en az 1-2 gün televizyon seyreden, 18 yaş ve üzeri kadın ve erkek katılımcılarla gerçekleştirildi.

Ankara'daki dernek merkezinde sonuçları paylaşan Genel Başkan Prof. Dr. Tülin Oygür, milyonlarca vatandaşın Anadolu kültürü ve cumhuriyet aydınlanması üzerinde tepinen bu programlarla baş başa bırakılmasına tepki gösterdi.

Tülin Oygür, "Bu rakamlar hepimiz için önemli bir uyarı olmalıdır. Bu haliyle televizyonların, kadına yönelik şiddetin sürekli göz önünde olduğu tehlikeli bir yapıya dönüştüğü anlaşılmaktadır. O kadar ki kadına yönelik şiddet, TV yayınları aracılığıyla halkımıza ‘yaşamın gündelik bir parçası’ sıradanlığı içinde sunulmaktadır. TV yayınlarında, kadına yönelik şiddete rastlama oranı %90 gibi vahim düzeyde çıkmıştır! Kadına yönelik şiddete “çok” ve “çok sık” rastlayanlar da %74 gibi yüksek bir orandadır. Bu rakamlar hepimiz için önemli bir uyarı olmalıdır. Dizi yapımcılarına duyurulur! İzleyicilerin yarısı (%52) birçok dizinin aile, kadın ve çocuklar açısından sakıncalı konular ve olumsuz mesajlar içerdiğini düşünüyor. Yerli diziler kadına yönelik şiddeti sıradanlaştırıyor ve körüklüyor! Gündüz kuşağı kadın programları en başta, başka seçenek sunulmadığı için izleniyor! O saatlerde televizyonda izlemeye değer başka şey olmadığı için izlediğini belirtenlerin oranı %39 olup ilk sıradadır. Milyonlarca vatandaşımız, Anadolu kültürü ve cumhuriyet aydınlanması üzerinde tepinen bu programlarla baş başa bırakılmaktadır." dedi.

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