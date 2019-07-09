Kadınlar, cinsiyetçi üniversite istemiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kadın Üniversitesi” çıkışı, kadın örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı. Cumhuriyet Kadınları Derneği, cinsiyete bağlı lisans eğitimini reddetti. Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül, Kadın Üniversitesini açtırmayacaklarını belirtti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Japonya’daki Kadın Üniversiteleri çıkışı Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı. Kadınlar bu girişime karşı Türkiye’nin dört bir yanında imza masaları açacak.



Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkan Yardımcısı Pınar Gül, “tek cinse dayalı üniversite” çıkışının “çağ dışı” olduğunu söyledi, karma eğitim vurgusu yaptı.



Gül, Erdoğan’ı Japonya’nın değil, Türkiye’nin birikiminden beslenmesi gerektiğini istedi.



Kadın Üniversitesi girişiminin hedefinde, Cumhuriyet Devrimi Kanunları olduğu vurgulandı.



Kadın Üniversitesi önerisinin yasalaşması sonucunda Cumhuriyet Kadınları Derneği Anayasa Mahkemesine gidecek.



HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA AKIN KARA

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