Kadınlar Günü'nde eşi tarafından öldürülen Sermin Bacak, Fethiye'de defnedildi

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde meydana gelen kadın cinayetinin ardından yaşamını yitiren 42 yaşındaki Sermin Bacak, memleketi Fethiye’de son yolculuğuna uğurlandı.

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Bacak için Fethiye’de cenaze töreni düzenlendi. Törene aile üyeleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede kadınlar, yaşanan cinayete tepki göstermek amacıyla Bacak’ın tabutunu omuzlarında taşıdı. Kılınan cenaze namazının ardından Sermin Bacak’ın cenazesi Fethiye’de toprağa verildi.