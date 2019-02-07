Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kadınlar solucan gübresi üretmeye başladılar. Bu onlar için hem yeni bir meslek hem de yeni bir gelir kapısı. Bölgede yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan solucan gübresini üreten kadınlar Ulusal Kanal'a konuştu.

Kimi bu iş için mesleğini bıraktı, kimi de yeni bir meslek edindi.



"Organik gübre organik yaşam" sloganıyla yola çıkan kadınlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde solucan gübresi üretmeye başladı.



Kadınlar, solucan gübresi üretimini doğal tarıma katkı olduğu için de severek yapıyor. Sevgi Bozgeyik de onlardan biri.



Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde ve Gaziantep'in şehir kenarlarında solucan gübresi üreten kadınlar Ulusal Kanal'a konuştu.



Seda Korkmaz aynı zamanda TEDAŞ'ta çalışıyor. Çekinerek başladığı üretime şimdilerde dört kolla sarılmış.



Öğretmen Hülya Evren de Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde kendi imkanlar solucan gübresi üretiyor.



Solucan üretimi daha çok kadınlar için ek gelir yöntemi.





HABER-KAMERA: EKREM DEMİR

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