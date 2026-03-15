Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kaç rekat? Hangi sureler okunur?

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir Gecesi namazı iki rekâtta bir selam verilerek kılınır. Namazın kılınışı şu şekildedir:

Önce “Allah rızası için Kadir Gecesi namazı kılmaya” diye niyet edilir.

Namaza başlanır, Fatiha suresi okunur.

Fatiha’dan sonra 3 defa Kadir Suresi okunur.

İkinci rekâtta Fatiha’dan sonra 3 defa İhlas Suresi okunur.

İki rekât tamamlandıktan sonra oturulur ve selam verilerek namaz bitirilir.

Daha sonra tekrar iki rekât kılınarak namaza devam edilebilir.

Namazın ardından 11 defa şu zikir okunur:

“Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd.”

Ardından 100 defa İnşirah (İşrah) Suresi ve 100 defa Kadir Suresi okunması tavsiye edilir.

KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKÂT?

Kadir Gecesi namazı 4 rekât veya 12 rekât olarak kılınabilir.

4 rekât olarak kılınışı:

1. rekât: Fatiha + 3 Kadir Suresi

2. rekât: Fatiha + 3 İhlas Suresi

3. rekât: Fatiha + 3 Kadir Suresi

4. rekât: Fatiha + 3 İhlas Suresi

İki rekâtta bir selam verilerek kılınır.

KADİR GECESİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir namazının ardından kılınır. Namazın vakti yatsıdan sonra başlar ve imsak vaktine kadar devam eder. Yatsıdan sonra kılamayan kişiler sahur vaktinde de bu namazı kılabilir.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı 4 rekât olarak kılınır.

- “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilir.

- Sübhâneke’den sonra 15 defa şu tesbih okunur:

“Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber.”

- Fatiha ve sûre okunduktan sonra 10 defa aynı tesbih söylenir.

- Rükûda 10 defa, rükûdan kalkınca 10 defa okunur.

- Birinci secdede 10 defa, secdeden kalkınca 10 defa, ikinci secdede 10 defa okunur.

- Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rekâta kalkıldığında yine önce 15 defa tesbih okunur, ardından Fatiha ve sûre okunur ve aynı şekilde devam edilir. Dört rekât tamamlandığında toplam 300 tesbih yapılmış olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz. Sehiv secdesi gerekirse normal şekilde yapılır.