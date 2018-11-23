Gaziantep'te eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, sanığın kaymakamlardan sorumlu imam ile ByLock üzerinden 33 kez bağlantı kurduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

Gaziantep'te, FETÖ'nün "mülki idare yapılanması"na yönelik soruşturmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin yargılanmasına devam edildi.



9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan Kadir Güntepe hazır bulundu.



Sanık Güntepe savunmasında, örgütün sözde "mülkiye imamı" A.Y'nin kendisi hakkında söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Öncelikle bu örgütün özellikle üst düzey görevlilere kod ismi verdiği bilinen bir husustur. Ancak A.Y, bana kod ismi verilmediğini buna gerekçe olarak da vali ve kaymakamlara kod ismi verilmediğini belirtmiştir. Bu hususun başka dosyalarda doğru olmadığı açıktır. Ben çok kritik bir dönemde, çok kritik bir yerde ve çok kritik bir görev yaptım. Bu örgütle ilişkim olsaydı mutlaka bana kod ismi verilirdi." diye konuştu.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığa A.Y. (mülkiye imamı) tarafından ByLock yüklü tablet verildiğini ve programın kullanıcı adının "esenrüzgar" olduğunu kaydetti.



Sanığın, kaymakamlardan sorumlu imam olduğu belirtilen H.Ö. ile 17 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında 33 kez bağlantı kurduğunu ifade eden savcı, tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Güntepe'nin örgütle organik bağ kurarak hiyerarşik yapıya dahil olduğunu, FETÖ/PDY'nin ideolojisini gerçekleştirmek istediğini ve amaçlarını benimsediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.



Sanık Güntepe, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.



Mahkeme heyeti, sanığa savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.