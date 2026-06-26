Kadir İnanır hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede sağlık sorunlarıyla mücadele eden 77 yaşındaki sinema sanatçısı Kadir İnanır'ın tedavi süreci maalesef vefatıyla sonuçlandı. Zatürre teşhisi konulan usta aktör, tıbbi müdahalelerin devam ettiği hastanede hayata gözlerini yumdu.

JÜLİDE KURAL SÜRECİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Sanatçının vefatından bir süre önce, sağlık durumundaki kritik gelişmeleri hayat arkadaşı Jülide Kural kamuoyuna aktarmıştı.

Jülide Kural 21 Mayıs'ta "Maalasef Kadir entübe edildi. Zatürreye bağlı akciğerin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız" ifadelerini kullanmıştı.