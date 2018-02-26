Beyinde pıhtı atması nedeniyle tedavi gören Kadir İnanır’ı önümüzdeki hafta ameliyat edecek olan Prof. Dr. Ergun Demirsoy, operasyonun risk taşıdığını söyledi: “Beyne giden bir damar olduğu için felç kalma riski var. Çok dikkat edilmesi lazım.”

11 Şubat Pazar sabahı evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve beynine pıhtı attığı anlaşılan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın tıkalı damarlarından birine stent takılmış, sanatçının bir diğer tıkalı damar nedeniyle ikinci kez operasyon geçireceği açıklanmıştı. İkinci ameliyatı gerçekleştirecek olan Prof. Dr. Ergun Demirsoy, önceki gün düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"EN İYİ ŞEKİLDE HALLEDECEĞİZ"



Hürriyet'te yer alan habere göre; Demirsoy, önümüzdeki hafta gerçekleşecek operasyonun risklerinden söz etti: “Yaptığımız tahlillerde beyne giden şah damarında ciddi bir hasar tespit ettik. Daha sonra felç riskiyle karşılaşmaması için o damarı temizleyeceğim. Ancak beyne giden bir damar olduğu için operasyon sırasında da felç kalma riski var. O nedenle çok dikkat edilmesi lazım ama en iyi şekilde halledeceğiz. Ameliyat öncesi tüm hazırlıklar yapıldı. Kadir Bey’i dinlenmesi için evine gönderdik, önümüzdeki hafta ameliyatı gerçekleştireceğiz.”



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