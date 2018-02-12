Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin son açıklama yapıldı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran, İnanır'ın sağlık durumu hakkında "Genel durumu şu an iyi. Hayati tehlikesi yok." dedi

Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan ve bir çok filmde rol alan ünlü oyuncu Kadir İnanır yoğun bakıma alındı. DHA'nın haberine göre dün akşam saatlerinde beynine pıhtı atması sonucu yakınları tarafından Beşiktaş Fulya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede ameliyata alınan İnanır, tedbir amaçlı olarak yoğun bakıma alındı.



HAYATİ TEHLİKESİ YOK



Kısa sürede ameliyat edilen İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



HASTANEDEN AÇIKLAMA



Hastane Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran, İnanır'ın sağlık durumu hakkında "Genel durumu şu an iyi. Hayati tehlikesi yok." dedi.



GAZETECİLER HASTANE ÖNÜNDE BEKLEYİŞTE



İnanır'ın hastaneye getirilmesinin ardından basın mensupları da hastaneye akın etti.



"KRAL SAĞLAM"



Beynine pıhtı atması nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırılan İnanır'ı bugün işadamı Yılmaz Ulusoy ve yeğeni Levent İnanır ziyaret etti. Ulusoy girişte yaptığı açıklamada "Geç vakite kadar beraberdik. Durumu gayet iyi. Bir pıhtı atması vardı. Temizlendi. Rahatladı. Büyük bir şey değil. Dün gece de iyiydi. Bilinci açıktı. Saatlerce konuştuk. Sohbet ettik. Kral sağlam" ifadelerini kullandı.



Ziyaretin ardından yine bir açıklama yapan Ulusoy, "Allah korudu. Hiçbir şeyi yok. Hastalığı ile ilgili. Bir iz bir emare yok. Yukarıda bir saattir espri yapıyoruz. Gülüşüyoruz. Herkese selamını, sevgisini, hürmetini, teşekkürlerini bildirdi. 'Dualarını unutmasınlar' dedi" diye konuştu.