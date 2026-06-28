Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı! Bakan Ersoy: "İkinci bir Kadir İnanır olmayacak"

Usta oyuncu Kadir İnanır için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlendi. Buradaki anma programının ardından cenaze, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Törene katılarak saf tutan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cami avlusunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İnanır'ın Türk sinemasında müstesna bir yer edindiğini hatırlatan Ersoy, şunları kaydetti: "Yeşilçam'ın hayatımıza uzanan, evimize ve ailemize dâhil olan eşsiz değerlerini birer birer uğurluyoruz. Bir devir artık geride kalıyor. O devirle birlikte birkaç neslin anıları, heyecanları ve unutulmaz hatıraları da hafızalarımızda yerini alıyor."

Bakan Ersoy, İnanır'ın beyaz perdede canlandırdığı karakterlerle milyonların hayatına doğrudan dokunduğunu belirtti. Usta sanatçının Türk sinemasına bıraktığı mirasın gelecek kuşaklara ilham vermeye devam edeceğini söyleyen Ersoy, "Dila Hanım, Derviş Bey, Bodrum Hâkimi, Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan... Onun filmleri anıldığında hepimizin zihninde unutulmaz sahneler canlanıyor. Büyük sanatçılar geride sadece filmler değil, nesiller boyu yaşayacak izler bırakırlar." ifadelerini kullandı.

''AÇTIĞI YOLDA YENİ SANATÇILAR YETİŞECEK''

Kadir İnanır'ın kendi döneminin en güçlü yapımlarına hayat verdiğini ve Türk sinemasının klasikleri arasına giren pek çok eserde unutulmaz performanslar sergilediğini aktaran Ersoy, usta ismin yeri doldurulamayacak bir sanatçı olduğunun altını çizerek ''İkinci bir Kadir İnanır olmayacak. Ancak onun açtığı yolda yeni sanatçılar yetişecek, mirası yaşamaya devam edecek." ifadelerini kaydetti.

Merhum sanatçının ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı dileklerini ileten Bakan Ersoy, "Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Aziz hatırası ve eserleriyle daima yaşayacaktır." dedi.