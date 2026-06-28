Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı! Bakan Ersoy: "İkinci bir Kadir İnanır olmayacak"

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kadir İnanır, İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Büyük bir değerini kaybeden sanat camiası yasa boğulurken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy usta oyuncunun vefatının Yeşilçam'ın altın çağına veda anlamı taşıdığını vurguladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı! Bakan Ersoy: "İkinci bir Kadir İnanır olmayacak"
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Usta oyuncu Kadir İnanır için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlendi. Buradaki anma programının ardından cenaze, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Törene katılarak saf tutan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cami avlusunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı! Bakan Ersoy: "İkinci bir Kadir İnanır olmayacak" - Resim : 1

İnanır'ın Türk sinemasında müstesna bir yer edindiğini hatırlatan Ersoy, şunları kaydetti: "Yeşilçam'ın hayatımıza uzanan, evimize ve ailemize dâhil olan eşsiz değerlerini birer birer uğurluyoruz. Bir devir artık geride kalıyor. O devirle birlikte birkaç neslin anıları, heyecanları ve unutulmaz hatıraları da hafızalarımızda yerini alıyor."

Bakan Ersoy, İnanır'ın beyaz perdede canlandırdığı karakterlerle milyonların hayatına doğrudan dokunduğunu belirtti. Usta sanatçının Türk sinemasına bıraktığı mirasın gelecek kuşaklara ilham vermeye devam edeceğini söyleyen Ersoy, "Dila Hanım, Derviş Bey, Bodrum Hâkimi, Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan... Onun filmleri anıldığında hepimizin zihninde unutulmaz sahneler canlanıyor. Büyük sanatçılar geride sadece filmler değil, nesiller boyu yaşayacak izler bırakırlar." ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı! Bakan Ersoy: "İkinci bir Kadir İnanır olmayacak" - Resim : 2

''AÇTIĞI YOLDA YENİ SANATÇILAR YETİŞECEK''

Kadir İnanır'ın kendi döneminin en güçlü yapımlarına hayat verdiğini ve Türk sinemasının klasikleri arasına giren pek çok eserde unutulmaz performanslar sergilediğini aktaran Ersoy, usta ismin yeri doldurulamayacak bir sanatçı olduğunun altını çizerek ''İkinci bir Kadir İnanır olmayacak. Ancak onun açtığı yolda yeni sanatçılar yetişecek, mirası yaşamaya devam edecek." ifadelerini kaydetti.

Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı! Bakan Ersoy: "İkinci bir Kadir İnanır olmayacak" - Resim : 3

Merhum sanatçının ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı dileklerini ileten Bakan Ersoy, "Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Aziz hatırası ve eserleriyle daima yaşayacaktır." dedi.

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