Kadir İnanır'a Harbiye'de veda! "Bunun bir senaryo olduğunu söyle..."

Efsane jönün vefatı tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğarken, usta sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde geniş katılımlı bir uğurlama töreni düzenleniyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren salonu dolduran sanat camiası ve sadık hayranları, efsaneye son görevlerini yerine getirmek üzere bir araya geldi.

SEVENLERİNİN GÖZYAŞLARI: "BUNUN BİR SENARYO OLDUĞUNU SÖYLE"

Törene Türkiye'nin dört bir yanından akın eden hayranlarının feryatları salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Şehir dışından usta oyuncuya veda etmek için gelen bir vatandaşın, "Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan... Kadir İnanır senin için uzak şehirden geldim. Bunun bir senaryo olduğunu söyle, sen ölmedin. Sen gökyüzüsün, sen bugün kalbimizdesin. Seni çok seviyorum" sözleri yürekleri dağladı.

Kadir İnanır'ın Türk toplumundaki yerini özetleyen bir diğer hayranı ise salonda, "Kadir abi, 'Tatar Ramazan', sen hayatın boyunca bu topluma adaleti, adamlığı, insanlığı gösterdin" diye haykırarak usta aktörün bıraktığı toplumsal mirasa vurgu yaptı.

BİROL GÜVEN: "TEK TESELLİMİZ BİZE BIRAKTIĞI SERVET VE HAZİNE"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, törende yaptığı konuşmada Türk sinemasının koruyucu kimliğine ve İnanır'ın geride bıraktığı devasa mirasa dikkat çekti:

"Türk sineması sadece bir sinema değildi; bizim değerlerimizin de hafızamızın da korunduğu bir yerdi. Dolayısıyla ben sinemamızın da bir yokluk dönemine girmekte olduğunu düşünüyorum. Tek tesellimiz, bize bıraktıkları bir servet var, bir hazine var. Yeni nesil sinemacı arkadaşlarımız bu büyük mirastan çok şey öğreneceklerdir. Mekanı cennet olsun."

TAMER KARADAĞLI: "KADİR ABİ SADECE BİR OYUNCU DEĞİL, BİR DURUŞTU"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da sahneye çıkarak usta aktörün Türk kültür dünyasındaki sarsılmaz imajına vurgu yaptı. Karadağlı, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Hepimizin başı sağ olsun. Kadir abi sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda çok güçlü bir duruşu da simgeliyordu. Kelimelerle aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum; acımız çok büyük, hepimizin başı sağ olsun."

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki törenin ardından, Kadir İnanır'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.