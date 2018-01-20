Aydınlık Gazetesi yazarı, şair Hüseyin Haydar, sözde tarihçi Kadir Mısıroğlu'na açtığı davayı kazandı. Usta şair Haydar'ın açtığı hakaret davasıyla mahkeme Mısıroğlu'nu 20 bin lira cezaya mahkum etti

Aydınlık Gazetesi yazarı, şair Hüseyin Haydar, Cumhuriyet karşıtı Kadir Mısıroğlu aleyhine açtığı davayı kazandı.



Kendisini tarihçi etiketiyle tanıtıp Atatürk düşmanlığıyla adını duyurmaya çalışan Kadir Mısıroğlu, usta şair Hüseyin Haydar'a sosyal medya üzerinden hakaret etmişti.



Hüseyin Haydar'ın hakarete konu olan şiiri, 24 Kasım 2015 sabahı yazılmıştı. Türkiye, o zamanlarda SU-20 tipi Rus uçağını düşürmüştü.



Usta şair Haydar Aydınlık Gazetesi'nde Şairin Emeği köşesinde 12 Aralık 2015'te, yani Rus uçağının düşürülmesinden 18 gün sonra "Büyük Rus Milletinden Özür" adlı şiirini yayaımlandı.



Türk-Rus ilişkilerini yumuşatan bu şiir bazı gerici kesimleri ise rahatsız etti. Şair Hüseyin Haydar Fesli Kadir Mısıroğlu'na dava açtı.



İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı.



Mahkeme verdiği kararda Mısıroğlu'nu 20 bin lira ödemeye mahkum etti.



Türk şiirinin usta ismi Haydar ise kazandığı tazminatı Vatan Partisi'nin yeni genel merkez binası kampanyasına bağışladı.



ulusal.com.tr