Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesinde 86 yaşında hayatını kaybetti. Mısıroğlu’nun cenaze namazının bugün ikindi namazından sonra Büyük Çamlıca Camii'nde kılınacağı öğrenildi. Atatürk düşmanlığıyla bilinen Mısıroğlu 2014 yılında sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Vasiyetimdir; M.Kemâl'e zerre muhabbeti olan cenâzeme gelmesin!.." demişti. Kadir Mısıroğlu'nun ölümünün ardından kimler "başsağlığı" diledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesi ve sevenlerinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı. Mısıroğlu’nun cenaze namazının bugün ikindi namazından sonra Büyük Çamlıca Camii'nde kılınacağı öğrenildi. 1960'lı yıllarda yazılar yazmaya başlayan Kadir Mısıroğlu, Atatürk ve cumhuriyet karşıtı yayınlarıyla biliniyordu.

Atatürk ve cumhuriyet karşıtı açıklamalarıyla bilinen Kadir Mısıroğlu 86 yaşında hayatını kaybetti.



Bir süredir Acıbadem Altunizade Hastanesinde tedavi gören Mısıroğlu, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.



Mısıroğlu’nun cenaze namazının bugün ikindi namazından sonra Büyük Çamlıca Camii'nde kılınacağı öğrenildi. 1960'lı yıllarda yazılar yazmaya başlayan Kadir Mısıroğlu, Atatürk ve cumhuriyet karşıtı yayınlarıyla biliniyordu.



Mısıroğlu, Kurtuluş Savaşı ile ilgili olarak sarf ettiği "Keşke Yunan galip gelseydi" ifadeleriyle tepki çekmişti. Mısıroğlu kısa süre önce de "Türkçüler, Ziya Gökalp'i adam zanneder, bir Yahudi'nin sistemini Türkiye'ye adapte etmiştir" sözleriyle gündeme gelmişti.



Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu mesajı

Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu’nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.







Atatürk düşmanlığıyla tanınıyordu

Atatürk düşmanlığıyla bilinen Mısıroğlu 25 Ekim 2014 yılında sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Vasiyetimdir; M.Kemâl'e zerre muhabbeti olan cenâzeme gelmesin!.." demişti.



Mısıroğlu, "Eğer bir Müslüman Atatürk'ü seviyorum derse ya ahmaktır ya sahtekardır" ifadesini kullanmıştı. Kendisini eleştirenlere "cahil" diyen Mısıroğlu, "Bana kükreyenlerden bir tanesi inanıyorum ki Nutuk'u okumamıştır" demişti.



Mısıroğlu, "Evet ben Kemal Paşa'yı sevmiyorum. Bu benim hakkımdır, istersem babamı da sevmem. Bundan dolayı beni kimsenin kınamaya hakkı yoktur. Beni eleştirenler bir kamyon çakıl taşı. Beni metheden, doğruyu söyleyenler de altın. Bundan sonra kim söverse sövsün bu cevap yeter. Avukatıma söyleyeceğim suç işlerlerse dava açsın." ifadelerini kullanmıştı.



ALTUN: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesi ve sevenlerinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.



KADİR MISIROĞLU CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİ



Mısıroğlu’nun cenaze namazının bugün ikindi namazından sonra Büyük Çamlıca Camii'nde kılınacağı öğrenildi.



1960'lı yıllarda yazılar yazmaya başlayan Kadir Mısıroğlu, Atatürk ve cumhuriyet karşıtı yayınlarıyla biliniyordu.







Kimler "başsağlığı" diledi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Değerli tarihçi ve yazar Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da "Ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden, güzel insan, baba dostu Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Dâr-ı bekâya irtihal eyleyen Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.



ulusal.com.tr