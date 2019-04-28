Atatürk düşmanlığı ile bilinen Kadir Mısıroğlu yoğun bakıma kaldırıldı. Kadir Mısıroğlu'nun öldüğü yönündeki haberlerin ardından manevi torunu Nurullah Mısıroğlu, "Kıymetli muhibbân, birileri altına adımı yazarak Üstadımızın 'Yoğun Bakım' ünitesinden çıktığına dâir haberler (görseller) yayınlamış, bu maalesef doğru değil. Üstadımızın tedavisi halen “Yoğun Bakım” ünitesinde devam etmektedir. Dua etmeye devam inşaallah." açıklaması yaptı

Atatürk düşmanlığı ile bilinen Kadir Mısıroğlu’nun yoğun bakıma alındığı duyuruldu.



Daha önce de Mısıroğlu’nun sağlık durumundan dolayı süresiz olarak yayınlarına ara verdiği belirtilmişti.



Kadir Mısıroğlu’nun manevi torunu olarak bilinen Nurullah Mısıroğlu tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, "tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam etmektedir" diye yazdı.



Nurullah Mısıroğlu ayrıca, "Sıhhati peyderpey iyiye doğru gidiyor çok şükür. Yarın bir ameliyat olma ihtimali var." dedi.



Nurullah Mısıroğlu sosyal medyada dolaşan "öldü" iddilarının ardından yeni açıklama yaptı.



Mısıroğlu açıklamasında, "Üstadımızın durumu düne nazaran çok daha iyi elhamdülillah. Vefaat ettiğine dâir haberler “YALAN”dır." dedi.



YENİ AÇIKLAMA



Nurullah Mısıroğlu, "Kıymetli muhibbân, Üstadımızın tedâvisi hâlen devam etmektedir. Dün ilân etmiş olduğumuz Ameliyat meselesi Üstadımızın vücudundaki enfeksyon sebebiyle tehir edilmiştir. Dua etmeye devam edelim inşaallah." açıklaması yaptı



KADİR MISIROĞLU'NUN SON DURUMU



Nurullah Mısıroğlu, Kadir Mısıroğlu hakkındaki son durumu açıkladı.



Nurullah Mısıroğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Kıymetli muhibbân, birileri altına adımı yazarak Üstadımızın “Yoğun Bakım” ünitesinden çıktığına dâir haberler (görseller) yayınlamış, bu maalesef doğru değil. Üstadımızın tedavisi halen “Yoğun Bakım” ünitesinde devam etmektedir.



Dua etmeye devam inşaallah."



ulusal.com.tr





