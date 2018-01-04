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Kadir Topbaş döneminde yapılan proje ve ihaleler tek tek iptal ediliyor

İstanbul'da Kadir Topbaş döneminde yapılan proje ve ihaleler tek tek iptal ediliyor. İptalin gerekçesi aşırı yüksek maliyet gösteriliyor. Ulusal Kanal'a konuşan İBB meclisi CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, "İstifayla olmaz. Topbaş'dan hesap sorulmalı" dedi

Önce bir proje, sonra diğeri... Son olarak 6 metro ihalesi iptal edildi. 
 
Kadir Topbaş döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan proje ve ihaleler bir bir iptal edildi. İBB, iptale gerekçe olarak yüksek maliyeti gösterdi. 

Ulusal Kanal, iptal edilen proje ve ihaleleri İBB meclisi CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever'e sordu. 

Gülsever, Topbaş dönemindeki yüksek bedelli ihalelerin kimlere verildiğinin açıklanmasını istedi.

"Kadir Topbaş'ın istifası yetmez" diyen CHP Grup Başkanvekili, Topbaş'tan hesap sorulması gerektiğini vurguladı. 

İBB yönetimine de seslendi Ertuğrul Gülsever. 
  
6 metro projesinin yeniden ihaleye açılacağını belirten Gülsever'e göre bu gecikme vatandaşı mağdur edecek. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Kadir Topbaş
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