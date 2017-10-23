FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında açılan TUSKON davasına bugün başlıyor. Davada, Fethullah Gülen'in yanı sıra kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral, Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay, Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve iş adamı Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 84 sanık yargılanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan, FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında sanıklar Silivri'de ilk kez hakim karşısına çıkıyor.



31'i tutuklu 84 sanığa yöneltilen iddianamede; Gülen, Meral ve Günay hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TMMB'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Yine aynı sanıklar hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından ayrı ayrı 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



Sanıklardan Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari'ye 8,5 yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, aralarında Faruk Güllü ile Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın da bulunduğu 80 sanığın 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



Sanıkların tüm mallarına ve paralarına müsadere konulması istemi de iddianamede yer aldı.



"Boran", "Demir" ve "Berat" kod adlı gizli tanık anlatımlarının bulunduğu iddianamede TUSKON tutanakları, kayyum olarak atanan TMSF raporları, "ByLock" raporları, Bank Asya hesap dökümleri, DİGİTÜRK cevap yazısı da yer alıyor.

Silivri'deki duruşma nedeniyle, salon içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Duruşmada kimlik tespitinin ardından sanıklar hakkındaki suçlamalar okunacak, ardından savunmaları alınacak.