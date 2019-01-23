Milli Birlik Komitesi üyelerinden ve eski Halkevleri Genel Başkanı Kadri Kaplan, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Şule Perinçek, Oktay Yıldırım ve Vatan Partisi yöneticilerinden Cüneyt Akalın, Milli Birlik Komitesi üyelerinden ve eski Halkevleri Genel Başkanı Mehmet Kadri Kaplan'ın cenazesinde yer aldı

Milli Birlik Komitesi üyelerinden ve eski Halkevleri Genel Başkanı Kadri Kaplan, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Şule Perinçek, Oktay Yıldırım ve Vatan Partisi yöneticilerinden Cüneyt Akalın, Milli Birlik Komitesi üyelerinden ve eski Halkevleri Genel Başkanı Mehmet Kadri Kaplan'ın cenazesinde yer aldı.



Mehmet Kadri Kaplan Kimdir?



Kaplan’ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. 1921 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Kadri Kaplan, Harp Akademisi’nden mezun olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği Harekat Subayı, Milli Birlik Komitesi Üyeliği yapan Kaplan, 1961-1980 yılında Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyeliği’nde bulundu. Mayıs Milli Devrim Derneği kurucularındanda olan Kadri Kaplan Halkevleri Genel Başkanlığı da yapmıştı.



ulusal.com.tr