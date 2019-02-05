Sırada bir fikri takip haberi var. 12 Kasım 2018'de, "Ege Üniversitesi'nde adrese teslim kadro ilanı" verildiğini ortaya çıkarmıştık. Doktor öğretim üyesi kadrosu siyasi tarih ana bilim dalına atandı. Ancak atanan kadro hiçbir derse giremeyecek. Çünkü ana bilim dalında gireceği bir ders konusu yok.

Ege Üniversitesi, son dönemde Sayıştay raporu, göz kamaştıran arazisi ve kadro atamalarıyla gündeme geliyor. Ulusal Kanal’ın 12 Kasım 2018’de ortaya çıkardığı “adrese teslim kadro ilanı”nın üzerinden üç ay geçti. Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı’na ilanda tarif edildiği gibi doktor öğretim üyesi alındı. Ancak öğretim üyesinin Siyasi Tarih Anabilim Dalı’nda hiçbir derse girmeyecek. Çünkü doktor öğretim üyesinin özellikleri siyasi tarih anabilim dalına uygun değildi.



Siyasi tarih ana bilim dalında ihtiyaç olmamasına rağmen, kadro eski AKP milletvekili olan Rektör Necdet Budak’ın ısrarı üzerine alındı. Rektör Budak’ın onayı ile doktor öğretim üyeliği kadrosuna Hande Erol atandı.



Ancak Hande Erol, siyasi tarih ana bilim dalında hiçbir ders veremeyecek. Çünkü ihtiyaç yok. 12 saat ders verme zorunluluğu nedeniyle Hande Erol, Ege Üniversitesi rektörlüğüne bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’nde ders vermeye başladı.



Adrese teslim atama akademik camiada rahatsızlık yarattı. Rahatsızlığın gerekçesi gereksiz kadro atanması ve siyasi tarih ana bilim dalındaki üç doktora öğrencisinin önünün kesilmesi.





HABER: UFUK AKKAYA

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