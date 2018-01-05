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Kadrolu olmak isteyen taşeron işçiden akıl sağlığı raporu istendi

İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesi skandal bir karara imza attı. Hastane yönetimi kadrolu olmak isteyen taşeron işçisinden "Akıl sağlığı raporu" istedi. Üstelik, yönetimin talepleri bununla da sınırlı değildi

Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu. 

İnsanı hayrete düşüren olay İstanbul Bakırköy'de, Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaşandı.  

Hastane yönetimi, 2 Ocak'ta başlayan kadro başvuruları için birbirinden ilginç taleplerde bulundu. Bir tanesi vardı ki, bu kadarı da olmaz dedirti. 

Akıl sağlığı raporundan başka talepleri de vardı hastane yönetiminin. 

Skandalı ortaya çıkaran Aydınlık Gazetesi Emek Servisi Müdürü Tarık Tekgözli, istenen raporların hastanenin internet sayfasından hala kaldırılmadığını söyledi. 

Çalışma bakanının açıklamalarını hatırlatan Tekgözli, hastanenin taleplerinin mevzuat dışı olduğunu belirtti. 

Raporların neden istendiği ve nerede kullanılacağıyla ilgili Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesinden henüz bir açıklama gelmedi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #taşeron işçi #taşerona kadro
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