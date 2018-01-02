Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler için, başvurular bugün başladı. Başvuru için son gün 11 Ocak. Peki kadroya geçmek isteyen işçiler ne yapmalı? İşte yanıtı.

Taşeron işçilerin kadro başvuruları bugünden itibaren başladı.İşçilerin başvurularını 11 Ocağa kadar dilekçeyle ilgili kuruma yapmaları gerekiyor. Başvuru süresini geçirenlere kadro verilmeyecek.



İşçilerden başvuru dilekçesinde geçmişte kuruma açılan veya açılacak olan tüm davalardan feragat etmesi isteniyor. Hazırlanan sözleşmedeki tüm şartları da kabul etmesi bekleniyor. Tüm taahütler yapıldıktan sorna bir de sınav süreci var.



İşçilerin kadroya girebilmesi için sınavı geçmeleri şart.3 ile 22 mart tarihlerinde yapılacak sınavdan 100 üzerinden 50 puan almaları gerekiyor.



Sınav 3 aşamadan oluşacak. 50 puanın altında kalan işçilere kadro verilmeyeceği gibi aynı zamanda sözlü veye uygulamalı sınavı geçemeyenlere de kadro verilmeyecek.



Peki sınavda nasıl sorular olacak?Sınav soruları işçileriniş alanından çıkacak. Yazılı sınavı geçemeyen işçiler kadroya alınamayacak.



Başvuru sonuçları tespit komisyonu tarafından sonuçlanacak.İşçiler başvuruya 23 şubata kadar itrazda bulunabilecek.



Hükümetin taşeron düzenlemesine vatandaş tepkili. "İşçiler ayrılmasın herkes kadroya geçirilsin" diyorlar.



Emek örgütleri de vatandaş ile aynı görüşte. Trabzon'da konuşan Kamu Çalışanları Platformu Başkan Yardımcısı Yusuf Şahin, tüm işçilere kadro verilmesi gerektiğini söyledi.



Taşeron işçiler kadroya geçtikten sonra emekliliği hak edecekleri tarihe kadar çalışabilecekler. Yaşı ve prim gün sayısı itibariyle emekliliği hak edenler ise kadrodan çıkarılacak.





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