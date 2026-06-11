Kafatasında 3 kırık oluşmuştu! 14 aylık İkra bebeğin davasında yeni gelişme

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşanan olayın ardından açılan davanın duruşması, Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Ş.E., duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Salonda taraf avukatları ile sanık yakınları da hazır bulundu.

AİLEDEN MAHKEMEDE "AĞIR CEZA" İTİRAZI

Duruşma başlamadan önce mağdur bebeğin babası Muhammed Baca, olayın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamında değerlendirilmesini ve dosyanın görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti tarafından bu talebin reddedilmesi üzerine tepki gösteren baba Baca; eşi B.B., kızı İkra ve diğer çocuklarını da yanına alarak duruşma salonundan ayrıldı.

Ailenin salonu terk etmesinin ardından yargılamaya tanıkların dinlenmesiyle devam edildi. Olay günü sahada görevli olan jandarma personeli, ihbar üzerine bölgeye intikal ettiklerini aktardı. Muhammed Baca'yı kendi evinde bulduklarını belirten görevli, bu esnada sokaktan gelen sanık Ş.E. ile Baca arasında tartışma yaşandığını ifade etti. Jandarma ekipleri tarafları ayırmaya çalıştığı sırada mağdur bebeğin annesi B.B. ile sanığın eşi N.E. arasında da arbede yaşandığı dile getirildi. Görevli personel, yaşanan arbede sırasında bebeğe vurulduğu anı görmediğini tutanaklara geçirdi. Sanığın ağabeyinin eşi N.E. ise mahkemedeki ifadesinde, olay esnasında anne B.B.'nin çocuğu kucağında taşıdığı sırada yere düştüğünü öne sürdü.

TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE YOLU

Tarafların beyanları ve tanık ifadelerinin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanık Ş.E.'nin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine hükmetti.

Taleplerinin reddedilmesi üzerine duruşma salonunu terk eden baba Muhammed Baca, adliye çıkışında duruma tepki gösterdi. Olay sonucunda 14 aylık kızının kafatasında üç kırık meydana geldiğini ve bebeğin beyin kanaması geçirdiğini belirterek dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiği yönündeki ısrarını yineledi. Baca, adalet arayışını şu sözlerle ifade etti: "Bir baba olarak mücadelemi sürdürüyorum. Kızımın hakkını savunacağım. Dört aydır aile düzenimiz kalmadı. Hukuk önünde sonuna kadar mücadele edeceğim"