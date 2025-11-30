Kafe ve restoranlara yeni düzenleme geliyor; Artık bu ücretler talep edilemeyecek!

Ticaret Bakanlığı, son dönemde kafe ve restoranlarda vatandaşlardan alınan zorunlu bahşiş uygulamalarıyla ilgili artan şikâyetler üzerine harekete geçti. Masa ücreti ve servis bedeli gibi adlarla talep edilen ek ücretlere ilişkin kapsamlı bir düzenleme hazırlanıyor.

Tüketicilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda Bakanlık, kısa süre önce yönetmelik değişikliğine giderek işletmelerde sunulan tüm hizmetlere ilişkin fiyatların mekânın giriş kapısında ve masalarda yer alan fiyat listelerinde açık, görünür ve toplam bedeli içerecek şekilde belirtilmesini zorunlu hale getirmişti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu düzenleme sayesinde servis ücreti gibi bazı ek bedeller, fiyat listelerinde açıkça gösterildiği sürece tüketiciden talep edilebiliyordu. Ancak kafe ve restoran işletmelerinin, temel ödemeleri aşan masa ücreti, kişi başı servis ücreti gibi farklı adlar altında ücret istemeye başlamaları Bakanlığın konuyu yeniden ele almasına neden oldu.

Hazırlanan yeni fiyat etiketi yönetmeliği taslağı ise çok daha kesin hükümler içeriyor. Taslağa göre bahşiş ve kuver ücreti dışında, tüketicilerden servis ya da masa ücreti adı altında hiçbir ek ödeme alınamayacak. Böylece vatandaşın yalnızca sipariş ettiği yiyecek ve içeceklerin bedelini ödemesi sağlanacak.

Yönetmelik taslağında ayrıca sipariş edilen ürünler dışındaki ödemelerin tamamen gönüllülük esasına dayanması öngörülüyor. Bu çerçevede zorunlu servis ücretlerinin kaldırılması ve bahşişin gönüllü bir uygulama hâline getirilmesi amaçlanıyor.

Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle tüketicilerin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının korunması ve hizmet sunumunda şeffaf, öngörülebilir bir yapının sağlanması hedefleniyor. Böylece hem mağduriyetlerin önüne geçilecek hem de işletmelerde standart ve adil bir ücretlendirme sistemi oluşturulacak.