Kafelerde 'uzaktan çalışma’ tartışması: Priz kapatma ve süreli internet uygulaması

Artan maliyetler nedeniyle kafelerde “laptoplu müşteri” tartışması büyüyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre bazı işletmeler süreli Wi-Fi, priz kapatma ve minimum sipariş gibi uygulamaları devreye aldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Pandemi sonrası yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli, kafelerde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Özellikle büyükşehirlerde birçok işletme, gün boyu tek kahveyle masa işgal eden müşteriler nedeniyle çeşitli kısıtlamalar uygulamaya başladı.

İşletmeciler kira, enerji ve personel giderleri nedeniyle masa devir hızının düşmesinden şikâyet ediyor.

Türkiye Gazetesinin haberine göre, işletmeler artık priz kapatma, süreli internet kullanımı ve belirli süre sonunda yeni sipariş zorunluluğu gibi uygulamalara yöneldi.

PRİZLER KAPATILIYOR, Wi-Fi SÜRELİ VERİLİYOR

Bazı işletmelerde internet şifrelerinin belirli süreyle sınırlandırıldığı aktarıldı. Sipariş fişlerinde yer alan Wi-Fi şifrelerinin yaklaşık 1,5 saat geçerli olduğu ifade edildi.

Ayrıca bazı kafelerde prizlerin kapatıldığı, şarj alanlarının ücretli kullanıma açıldığı ve yoğun saatlerde minimum sipariş şartı getirildiği belirtildi.

SOSYAL MEDYA İÇİN GELENLER DE TEPKİ ÇEKİYOR

Bazı işletmeciler, dekoru kullanarak içerik üreten ancak herhangi bir sipariş vermeden ayrılan kişilerin ciddi yoğunluk oluşturduğunu belirtti.

Uzaktan çalışanlar ise kafelerin kendileri için sosyal ve ekonomik bir zorunluluk hâline geldiğini savunuyor.

Yaklaşık üç yıldır evden çalışan arayüz tasarımcısı Burak Tan, evde çalışmanın hem maliyetli hem de psikolojik olarak yıpratıcı olduğunu söyledi.

Tan, şu ifadeleri kullandı:

'LAPTOP YASAKTIR'

“Evde tek başıma çalıştığımda kışın doğal gaz, yazın klima ve gün boyu açık kalan bilgisayar ile monitör yüzünden elektrik faturam ikiye katlanıyor. Üstelik tüm gün dört duvar arasında kalmak insan psikolojisini ciddi anlamda depresif bir noktaya sürüklüyor.

Kafeye gittiğimde hem insan yüzü görüyorum hem de çalışma konsantrasyonum artıyor. Evet, bir kahve alıp uzun süre oturduğumuz gerçektir ancak biz de her gün dışarıda yer alan ortak çalışma alanlarına binlerce lira üyelik ücreti verebilecek bir ekonomik güçte değiliz. Mekânların prizleri bantlaması ya da laptop yasaktır diyerek bizi kapıdan çevirmesi çok kırıcı bir yaklaşım oluyor. Biz de tüketiciyiz ve en nihayetinde o mekâna bir para bırakıyoruz. Çözüm bizi tamamen dışlamak değil, belki de sadece laptoplu müşterilere özel masalar ve alanlar oluşturmak olmalıdır” dedi.

