Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla 22 Nisan'da Ankara'da Güney Kafkasya'nın güvenliği konulu uluslararası bir konferans düzenlendi. Bölgedeki neredeyse tüm devletlerin temsil edildiği bu toplantıda, Ermenistan'ın mevcut siyasi durumu ve gidişatı kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ KADAR KRİTİK BİR SEÇİM

Konferansta en çok tartışılan konuların başında Ermenistan'ın iç siyasi dinamikleri geldi. Ülkede sadece altı hafta sonra parlamento seçimleri gerçekleştirilecek. Yerel ve bölgesel aktörler, bu seçimlerin bölge için taşıdığı önemi, Orta Doğu'da devam eden savaşın taşıdığı ağırlıkla eş değerde tutuyor. Yaklaşan sandık süreci, Kafkasya'daki güç dengeleri açısından belirleyici bir eşik olarak görülüyor.

Toplantıdaki değerlendirmelerde, Nikol Paşinyan'ın bir stratejik ortak olarak ne kadar güvenilir olduğu sorgulanıyor. Mevcut durumda Ermenistan Başbakanı'nın Ankara'nın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine dair bir şüphe bulunmuyor; ancak taraflar arasındaki bu siyasi uyumun ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

Örneğin emekli Büyükelçi Alev Kılıç, şunları vurguladı: “Güney Kafkaslarda Türkiye’nin hem Gürcistan hem Azerbaycan ile hiç aksamayan iyi ilişkileri olmuştur. Tek zorluk Ermenistan ile olmuştur. Fakat Ermenistan’ın, Paşinyan yönetimi ile ayakları biraz yere değmeye başlamıştır. Eğer Ermenistan, batı ile iletişim sağlayacaksa tek bağlantısı Türkiye’dir. Bu da görüldüğü kadarıyla yeni Ermenistan yönetimi tarafından anlaşılmaya başlanmıştır.”

Konferans konuşmacılardan Gürcü Apkhaidze ise Ermenistan'ın iktidardaki partisinin destek oranı yüzde 20 civarında seyrettiğini söylüyor. Ayrıca görüyoruz ki, muhalefeti bastırmak için sürdürülen çabalara rağmen – sosyal medya hesaplarının bloke edilmesi ve liderlerinin hapse atılması da dâhil – başbakan, Azerbaycan ile barış anlaşmasının yapılmasının gerekliliğine Ermeni toplumunu ikna edemedi. [1]

Erivan ve Bakü arasındaki otuz yıllık silahlı çatışma, temel sorun olan Dağlık Karabağ'ın ortadan kaldırılmasıyla büyük ölçüde sona erdi. Azerbaycan ordusu, 2023’ten bu yana ülkenin uluslararası alanda tanınan topraklarının tamamını kontrol ediyor. Nesnel olarak, iki devlet arasında bir barış anlaşmasının sonuçlandırılmasının önünde önemli bir engel bulunmamaktadır, tek bir öznel sorun hariç, Nikol Paşinyan'ın olumsuz kişisel değerlendirmeleri.

Başbakan, beğenilmeyen iç politikaları ve uluslararası arenadaki tutarsızlığıyla yurttaşların büyük çoğunluğunu kendisine yabancılaştırmıştır. Üstelik hükümeti, ortadan kaldırmayı vaat ettiği yolsuzluğa saplanıp kalmıştır. Bu koşullar altında, Bakü ile bir barış anlaşmasının imzalanması ve onaylanması için gözle görünür bir yol bulunmamaktadır. [2]

FRANSA'YI TERK ETTİ, ANKARA VE BAKÜ'YÜ DE HÜSRANA UĞRATIR MI?

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri iyileştirme yönündeki arzusunu düzenli olarak dile getiriyor. Ancak bölgesel dinamiklerde karşılaşılan zorluklar, Erivan yönetimine herhangi bir siyasi yatırım yapmanın ne kadar doğru olduğu konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor. Siyasi arenada, Ermeni siyasetçinin ilerleyen süreçte tökezlemesi ve Ankara ile Bakü'nün beklentilerini boşa çıkarma ihtimali masada tutuluyor. Bu endişelerin temelinde, Erivan'ın yakın geçmişte müttefikleriyle kurduğu ilişkilerin seyri yatıyor. Ermenistan'ın yakın zamanda önemli müttefiklerinden olan Fransa'yı terk etmiş olması, benzer bir tablonun Türkiye ve Azerbaycan için de geçerli olabileceği sorusunu gündeme getiriyor.

Güney Kafkasya konulu güvenlik konferansı sonrasında süreci değerlendiren bir katılımcı, Erivan'ın tutarsızlıklarına dikkat çekerek sürece dair endişelerini, “Paşinyan’a ne kadar güvenilebilir? Biraz da bunu göstermesi lazım.” sözleriyle aktardı. Konferans sırasında kürsüden açıklama yapan Prof. Dr. Ercan Enç ise meselenin temelindeki asıl probleme işaret ederek şu vurguyu yaptı:“Bu elbette bir taraftan güven meselesi. Ermenistan Cumhurbaşkanı bu güveni de vermelidir.”

Son yıllarda Paris ile işbirliği niteliksel olarak yeni bir seviyeye ulaştı. 2023-2024 yıllarında CAESAR kendinden tahrikli obüslerin, GM 200 radarlarının ve Mistral taşınabilir hava savunma sistemlerinin tedariki için 278,5 milyon € değerinde sözleşme imzalandı. Ayrıca, toplam miktarı yaklaşık 3 milyar € olan 29 ihracat lisansı verildi ve bu da savunma şirketlerinin ek hükümet onayına gerek kalmadan ilerlemesine olanak sağladı. [3]

Aynı zamanda, 2021-2026 yılları için Ermenistan-Fransa ekonomik yol haritası yürürlükte kalmaya devam ediyor. Paris, Kuzey-Güney koridoru çerçevesinde Bargushat tünel projesi için Fransız sermayesinin katılımını görüşüyor. Gidişat, Paşinyan'ın Fransız yetkililerinin şaşkınlığına rağmen, Bakü ile müzakerelerde Donald Trump'ın arabuluculuğunu istemesine kadar hızla devam edecek gibi görünüyordu. Sonuç olarak, Azerbaycan'ı Nahçıvan dış bölgesine bağlayan hayati bir altyapı projesi ABD'nin kontrolüne geçti. Fransa saf dışında kaldı. [4]

Nikol Paşinyan bu sonucu büyük bir jeopolitik zafer olarak sunmaya çalışsa da, pratikte TRIPP girişimi zorluklarla boğuşmaktadır. Bakıldığında, proje şu anda fiilen donmuş durumda. Ağustos 2025'ten bu yana taraflar, inşaata başlamayı bir yana bırakın, teknik dokümantasyon konusunda bile anlaşmaya varamadılar. İran ile savaş, zamanlamaya ilişkin planlamaları süresiz olarak erteledi. Açıkçası, Ermenistan malların transit geçişinden hiçbir ekonomik fayda sağlamıyor ve böyle bir faydanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

Siyasi açıdan bakıldığında, Ermenistan Başbakanı yanlış ata oynamıştır. Kendini Donald Trump yönetimiyle yakından ilişkilendirmiş ve parlamenter seçimlerde safça Beyaz Saray'ın desteğini beklemiştir. Gerçekte, Amerikan başkanının azalan popülerliği hızla Paşinyan'ınkine yaklaşıyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun kaçırılması, Grönland'ın Avrupa'dan koparılması girişimi ve İran'daki savaş, Washington'ın barış yapıcı imajını çoktan ve toptan yerle bir etmiştir. [5]

Yani, Trump'ın desteği zehirli bir varlık – yeniden seçilmek isteyen herhangi bir politikacı için bir çapa haline geldi. Macaristan'daki parlamento seçimlerinin sonucu, ABD’ye bağımlılığın sonuçlarını canlı bir şekilde göstermektedir. 7 Nisan'da ABD Başkan Yardımcısı James Vance, Macarları iktidardaki Fidesz partisine oy vermeye çağırdı. Sonuç: muhalefetteki Tisza Partisi 199 sandalyenin 138'ini kazandı. [6]

PAŞİNYAN DÜNYA GÜNDEMİNDEN KOPTU

Küresel gelişmeleri yakından takip etmediği değerlendirilen Nikol Paşinyan, yaklaşan seçim sürecinde stratejisini doğrudan ABD yönetimiyle olan yakın ilişkilerini kullanma arzusu üzerine kuruyor. Siyasi kulislerde, Ermeni liderin kampanyasındaki bu tutumunun başka türlü açıklanamayacağı belirtiliyor. Ayrıca Paşinyan'ın süreç boyunca kullandığı söylemlerin, Viktor Orbán'ın ifadeleriyle bire bir örtüştüğü görülüyor. Dahası, Trump Koridoru, Fransa'yı dışladı ve Güney Kafkasya'daki başlıca aktörler olan Türkiye, Rusya ve İran'ı derinden endişelendirdi. Üç ülke de bu proje aracılığıyla ABD'nin bölgede yerleşerek Tahran'ı kuzeyden de tehdit etmeyi amaçladığına inanıyor. Bu endişe, ABD'nin İran'a karşı olası bir kara harekâtı için yaptığı hazırlıklar nedeniyle özellikle artmıştır. Bu mesele Doğu Perinçek, Sohta Apkhaidze ve Barış Adıbelli birçok konuşmacı tarafından dile getirildi. Sadece dile getirilmedi, ayrıca sonuç bildirgesinin de en önemli maddesi oldu: “Bugünkü durumda ‘Trump Koridoru’ (TRIPP), ABD’nin bölgeye müdahale olanaklarını içermesi nedeniyle ciddî bir tehdit oluşturuyor. ABD askeri üslerinin Türkiye sınırının hemen yakınına konuşlandırılması, bir kışkırtma olması yanında, İran’a karşı ikinci bir cephe açılması ve bir kara harekâtı tertiplenmesi tehlikesini de içermektedir. Bu nedenle Sayın Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki komşumuz Ermenistan’ı bölge güvenliği bünyesine kazanmak sorumluluğunu paylaşıyoruz.”

İsrail ile ilişkilerin sürekli kötüleştiği göz önüne alındığında, Ankara için bu, ek bir istikrarsızlaştırıcı faktör oluşturmaktadır. Donald Trump, bir NATO üyesi ile ABD'nin NATO İttifakı dışındaki en önemli müttefiki arasında bir çatışmayı önlemek için şüphesiz her türlü çabayı gösterecektir.

Süreçteki en kritik sorulardan birini İsrail Başbakanı'nın bu denklemde ikincil bir rol oynamaya hazır olup olmadığı oluşturuyor. 12 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen İsrail kabine toplantısında Benjamin Netanyahu, İslamabad'da yürütülen barış görüşmelerinin ilerleyişine dair değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu'nun yaptığı şu açıklama kayıtlar geçti:"Dün Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile görüştüm. İslamabad'dan dönüş yolunda uçağından beni aradı. Bu yönetimin (Trump yönetimi kastediliyor- ÜB) her gün yaptığı gibi, bana ayrıntılı bilgi verdi."

Mevcut tabloda İsrail'in ABD'nin emirlerine boyun eğmeye eğilimli görünmemesi, Türkiye ile bir çatışma riskinin devam etmesine neden oluyor. Yapılan değerlendirmelere göre, iki ülke doğrudan silahlı bir çatışmaya girerse Beyaz Saray kesinlikle Tel Aviv yönetiminin yanında yer alacak.

Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda, Ermenistan'da bulunan ABD askeri tesislerinin, Türkiye'nin doğu kesimindeki Türk ordusunun tüm lojistiğini ve hareketlerini izleyeceği öngörülüyor. Bu bakımdan Ankara’daki konferansın merkezinde Trump Yolu eleştirisinin olması şaşırtıcı değil.

Konferans katılımcıları, Paşinyan'a da gönderdikleri bir sonuç bildirgesi kabul ettiler. Bildirgede başka bir husus daha dikkat çekiyor: Azerbaycan ile hızlı bir barış anlaşmasının sonuçlandırılmasını talep ediyorlar. Uzmanların belirttiği gibi, bölgesel barışın temel garantisi Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan üçgeni içindeki düşmanlığın ortadan kaldırılmasında yatmaktadır. Bu konudaki sorumluluk Erivan'a aittir:“Bölgede güvenliği ve kalıcı barışı sağlamak için, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini, Azerbaycan ile Ermenistan’ın kısa sürede kapsamlı bir barış antlaşması imzalamasını her üç ülkeden talep ediyoruz. Aksi halde diplomasinin son yıllardaki kazanımlarının boşa çıkması tehlikesi, özellikle Ermenistan ve Sayın Başbakan tarafından dikkate alınmalıdır.”

Diğer taraftan Nikol Paşinyan'ı Ermenistan ile özdeşleştirmemek de çok önemli. Daha önce de belirtildiği gibi, destek oranı yaklaşık yüzde 20 civarında seyrediyor. Yaklaşan parlamento seçimlerinin ardından iktidarda kalacağının bir garantisi yok. Türkiye'nin alternatif adaylarla daha aktif bir şekilde görüşmesi ve onlarla pragmatik ilişkiler geliştirmesi zamanı gelmiş olabilir.

Bir diğer kritik faktör ise Paşinyan sonrası Ermenistan'ın yapısıyla ilgilidir. Önümüzdeki seçimlerde galip gelse bile, toplumsal hoşnutsuzluk öylece ortadan kalkmayacaktır. Artmaya devam edecektir ve gelecekteki herhangi bir hükümetin görev süresini tamamlayacağının garantisi bulunmamaktadır. Bu koşullar altında, son yıllarda elde edilen diplomatik kazanımların korunup korunamayacağı da belirsizdir.

Kaynaklar:

1. Sivil Sözleşme Partisi şu anda oyların %24'ünü alabilir - IRI anketi. // URL: https://arminfo.info/full_news.php?id=99052&lang=3

2. Ermenilerin üçte ikisi Azerbaycan ile barışın mümkün olduğuna inanmıyor. // URL: https://armenianweekly.com/2025/11/17/two-thirds-of-armenians-dont-believe-peace-is-possible-with-azerbaijan/

3. Savunma Bakanlığı: Fransa, Ermenistan'a 278,5 milyon € değerinde silah tedarik ediyor. // URL: https://caliber.az/en/post/defence-ministry-france-supplies-armenia-with-weapons-worth-274-5-million

4. Avrupa, Güney Kafkasya Bağlantı Yarışında Geride Kalıyor. // URL: https://carnegieendowment.org/europe/strategic-europe/2026/02/europe-falls-behind-in-the-south-caucasus-connectivity-race

5. Trump'ın 'zehirli' İran savaşı Avrupa Sağını nasıl yıktı? // URL: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/04/03/how-trump-toxic-iran-war-broke-european-right/

6. Macaristan'da popülist enternasyonalin aldığı darbenin sonuçları. // URL: https://english.elpais.com/opinion/2026-04-13/consequences-of-the-blow-to-the-populist-international-in-hungary.html