Van'da deprem oldu
Van'da deprem oldu
Heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı
Heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı
Yaşlandırma uygulaması FaceApp'ten flaş açıklama
Yaşlandırma uygulaması FaceApp'ten flaş açıklama
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Kaftancıoğlu'na 17 yıl hapis istendi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. 

Kaftancıoğlu'na 17 yıl hapis istendi

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu ve avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bazı müştekilerin avukatları hazır bulundu. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bazı CHP milletvekilleri ve belediye başkanları da duruşmayı izledi. 

Kaftancıoğlu'nun savunmasının ardından esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı İlkay Özcan, sanığın Twitter hesabından farklı tarihlerde yazdığı tweetleri okuyarak, bu tweetlere ilişkin 27 Nisan 2009'da bir televizyon kanalında katıldığı programa telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunduğunu belirtti. 

Sanığın aynı kasıt altında değişik tarihlerde birden çok kez yayın yoluyla "silahlı terör örgütü propagandası" yaptığı anlatılan mütalaada, sanığın beyanlarına yer verilerek suçlamaları kabul etmediği bildirildi.
Mütalaada sanık Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı "zincirleme şekilde alenen cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde alenen kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "zincirleme şekilde alenen Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin askerini veya emniyet teşkilatını aşağılama", ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''silahlı terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarını işlediği kaydedilerek, bu suçlardan  4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 

Sanık avukatlarının kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerini reddeden mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu'nun esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi. 

 


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #istanbul #Canan Kaftancıoğlu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.