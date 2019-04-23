İstanbul Kağıthane'de çöken 4 katlı binanın enkazını çalışmaları sürüyor. Binanın hemen yanında risk altındaki bir bina kontrollü olarak yıkıldı. Yıkımı gözyaşları içinde izleyen bina sakinleri ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Göçüğe neden olan inşaat alanını defalarca şikâyet ettiklerini söyleyen mahalle sakinleri, gerekli önlemlerin alınmadığından dert yandı.

Kağıthane'de çöken binanın yan tarafında bulunan ve tahliye edilen 5 katlı bina, kontrollü olarak yıkıldı.



Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, gözyaşları içinde yıkımı izledi.



Bölgede, 20 bina daha güvenlik amacıyla boşaltılmıştı. Evlerine giremeyen mahalle sakinlerinden bazıları, belediyece belirlenen otellerde konaklarken, bazılarıysa, geceyi komşu ve akrabalarının evlerinde geçirdi.



Göçük alanında enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Çevredeki diğer binaların zarar görmemesi için, göçüğe neden olan inşaat alanına da toprakla dolgu yapılıyor.



Çalışmalar sırasında, bina sakinlerinin, evlerinden bazı eşyalarını almak istemesi nedeniyle zaman zaman gerginlik yaşandı.



İnşaat nedeniyle mahallede zemin kaymaları yaşandığını söyleyen mahalle sakinleri, bu durumu defalarca bildirmelerine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını belirttiler.



Enkaz alanında incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tahliye edilen binaların geleceği ve evsiz kalan vatandaşlara yapılacak yardımlar konusunda açıklamalarda bulundu.





ulusal.com.tr