İstanbul'un binalarla imtihanı bir türlü bitmiyor. Kağıthane'de bir binanın çökmesi sonucunda 149 aile mağdur oldu. Bu ailelerin mağduriyetleri karşısında bir açıklama yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her haneye 5 bin lira gibi bir kaynak aktarıldığını açıkladı. Ancak mağdur vatandaşlar bu paranın yaralarını sarmada yetersiz olduğunu söyledi.

Sinir krizi geçirenlerde vardı, üzüntüden ağlayıp konuşamayanlarda...



Sütlüce, Kartal ve niceleri. şimdide kağıthane. bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu yıkılan bina 149 haneye zarar verdi.



İstanbul'un binalarla ilgili dosyası oldukça kabarık. Bina çökmelerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu durum büyük mağduriyetler oluşturuyor.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kağıthane'de bina çökmesi nedeniyle mağdur olan 149 haneye toplam 745 bin lira para aktarıldığını açıkladı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mağdur olan 149 haneye toplam 745 bin lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Yani aile başına 5 bin lira... Ancak mağdurlar bu ücreti yeterli bulmuyor.



Tabi bölgede mağdur olanlar sadece yıkılan binadan etkilenenler değil. Yıkım dolayısıyla konut mağduriyeti yaşayanlar var.



Mağdur vatandaşların beklyişi sürüuor, bölgedeyse enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.





HABER: DİLEK DOĞAN

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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