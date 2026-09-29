Kağıthane'de dehşet evi: 3 gün boyunca koli bandıyla bağlayıp işkence yaptılar! Polis basınca gözyaşlarına boğuldular

İddiaya göre alacak meselesi yüzünden Hakan Ç. (25) ile Görkem Serkan T. (25) bir evde darbedildi. Ellerive ayakları koli bandıyla bağlanan iki kişi 3 gün boyunca evde tutulurken, yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde derin darp izleri oluştu.

20 Eylül Pazar günü saat 15.00 sıralarında evde kelepçeli ve yaralı bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri adrese baskın düzenledi. Evde bulunan Zeki A. gözaltına alınırken, Hakan Ç. ve Görkem Serkan T. kurtarıldı. Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 mermi ve hançer ele geçirildi.

Polisin eve girerek rehineleri kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.'nin üzerindeki koli bantları ve "Allah’ım sen çok büyüksün, dualarım kabul oldu" diyerek ağladığı anlar yer aldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler diğer şüpheliler İdris A., Tarık O. ve Suat Eren D.'yi de farklı adreslerde yakaladı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken, kurtarılan Hakan Ç. ve Görkem Serkan T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.