Kağıthane’deki kalaşnikoflu saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane’de Burak Tunçel’in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırganların, Tunçel’in aracına GPS yerleştirerek saatlerce beklediği, saldırının ardından kaçtıkları aracı yakarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

Olay, 15 Ocak günü saat 11.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi’nde yaşandı. Park halindeki 34 HUB 246 plakalı otomobile kimliği belirsiz iki kişi tarafından otomatik silahla saldırı düzenlendi.

Yaklaşık 40 kurşunun isabet ettiği araçta bulunan Burak Tunçel (25) ağır yaralandı. Tunçel, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ARAÇ ALTINA TAKİP CİHAZI YERLEŞTİRMİŞLER

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre saldırganların, Tunçel’in aracının altına GPS (sinyal takip) cihazı yerleştirdiği belirlendi.

Şüphelilerin saat 03.00 sıralarında olay yerine geldikleri, yaklaşık 9 saat boyunca araç başında bekledikleri ve Tunçel’in otomobile binmesiyle birlikte saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

SALDIRIDAN SONRA ARACI YAKTILAR

Saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin, kaçtıkları aracı Kemerburgaz’da ateşe verdikleri belirlendi. Polis ekipleri, yakılan araçta inceleme yaparak delil topladı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Burak Tunçel’in yaklaşık 10 gün önce cezaevinden tahliye edildiği ve 12 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

kağıthane cinayet
