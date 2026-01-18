Kağıthane'deki kalaşnikoflu saldırıda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 11’e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 15 Ocak’ta Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi’nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Olayda, park halindeki aracında bekleyen Burak Tunçel (26), yanına yaklaşan başka bir otomobilden uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 11’e yükseldi. Yapılan incelemelerde, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Tunçel’i yaklaşık 9 saat boyunca takip ettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin tespitlerine göre, saldırganlar olaydan önce Tunçel’in aracına GPS takip cihazı yerleştirdi. Saldırı sonrası kaçan şüphelilerin, kullandıkları aracı Eyüpsultan Kemerburgaz yolunda ateşe vererek delilleri yok etmeye çalıştıkları, ardından başka bir araçla bölgeden uzaklaştıkları ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin olay öncesi ve sonrası tüm hareketleri mercek altına alınırken, saldırının planlı şekilde gerçekleştirildiği değerlendirmesi üzerinde duruluyor. Olayla ilgili adli işlemler ve sorgular devam ediyor.