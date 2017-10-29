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Kağnıyla tören geçişine katıldı

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kent meydanında düzenlenen törene, iki öküzün çektiği kağnıyla katılan bir esnaf, yoğun ilgi gördü.

Kağnıyla tören geçişine katıldı

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına bir esnaf kağnıyla katılarak, tören geçişinde protokol üyelerini ve vatandaşları selamladı.

Valilik tarafından İskele Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi.

Tören alanına iki öküzün çektiği kağnıyla gelen esnaf Gökhan Caner, tören geçişine de katıldı.

Kağnısıyla, tören geçişi yapan diğer araçların arasına katılan Caner, protokol üyelerini ve vatandaşları selamladı.

Geçiş esnasında Vali Hasan İpek ve Belediye Başkanı Baki Ergül ile vatandaşlar Caner'i alkışladı.

Caner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki aydır tören için hazırlandığını söyledi.

Kendisinin bir Cumhuriyet sevdalısı olduğunu ifade eden Caner, "Her sene törenlere farklılık katmak için uğraşıyorum. Çünkü Cumhuriyet benim açımdan çok değerli. Köylerimizde halen kağnı kullananlar var. Ben bu kültürümüzün unutulmamasını istiyorum. Onun için böyle farklı bir etkinlik yapmayı istedim." diye konuştu.

Bu arada törene katılan vatandaşlar kağnıya yoğun ilgi gösterdi.

Çok sayıda vatandaş kağnının önünde fotoğraf çektirirken, bazıları ise Caner'i tebrik etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sinop #cumhuriyet bayramı
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