Yer Irak'ın Kuzeyi.. Rakım üç bin. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman askerleri operasyon arasında dinleniyor.
Askerlerden biri, komutanının moral kaynağını fark ediyor ve o anları kaydediyor.
Askerin sorusu üzerine yanındaki poşeti açan komutanın mesajı, herkesi duygulandırdı.
Operasyonda görev alan personelin komutanı olduğu belirtilen bir asker, "Benim için çok önemli...Mesajımı gönderiyorum. Şu an 3018 rakımlı Kuzey Irak'tan benim için çok değerli olan birşeyi payalşıyorum. Bu 8 günlük kızımın kıyafeti. Onunla kokuyorum ve moral buluyorum ve bütün yaşama azmimi ayakta tutuyorum." dedi.
Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekoru kıran görüntüleri izleyen vatandaşlar, komutan ve askerlere yanındayız mesajı gönderiyor, moral veriyor.
ulusal.com.tr