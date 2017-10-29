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Kahraman komutanın moral kaynağı

Irak'ın Kuzeyinde görev yapan bir komutanın görüntüleri hem duygulandırdı hem gurulandırdı. Askerlerin cep telefonuyla çektiği görüntülerde komutan, moral depolamak için bakın ne yapıyor.

Kahraman komutanın moral kaynağı

Yer Irak'ın Kuzeyi.. Rakım üç bin. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman askerleri operasyon arasında dinleniyor.

Askerlerden biri, komutanının moral kaynağını fark ediyor ve o anları kaydediyor.

Askerin sorusu üzerine yanındaki poşeti açan komutanın mesajı, herkesi duygulandırdı.

Yeni doğan kızının kıyafetini bir an olsun yanından ayırmayan komutan, operasyon aralarında sık sık o kızının elbisesine bakıyor. Bebeğin kıyafete sinen kokusu, komutanın operasyonlardaki güç kaynağı oluyor.

Operasyonda görev alan personelin komutanı olduğu belirtilen bir asker, "Benim için çok önemli...Mesajımı gönderiyorum. Şu an 3018 rakımlı  Kuzey Irak'tan benim için çok değerli olan birşeyi payalşıyorum. Bu 8 günlük kızımın kıyafeti. Onunla kokuyorum ve moral buluyorum ve bütün yaşama azmimi ayakta tutuyorum." dedi.

Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekoru kıran görüntüleri izleyen vatandaşlar, komutan ve askerlere yanındayız mesajı gönderiyor, moral veriyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #komutan #bebek #Türk Silahlı Kuvvetleri
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