Kahraman mı, planlı bir kurgu mu? Kendi inşaatını ihbar etti, şimdi hakkında şaibe iddiaları var!

Haliliye ilçesine bağlı Korkukent Mahallesi’nde, 6 Şubat depremlerinde yıkılan bir binanın yerine yerinde dönüşüm kapsamında inşa edilen 7 katlı binada ilginç bir olay yaşandı. Yüklenici firma müteahhidi Ömer Çorbacı, kullanılan betondan şüphelenerek özel bir laboratuvarda karot testi yaptırdı. Sonuçlar çarpıcıydı: Projede kullanılacak beton C25 kalitesinde olmalıydı ve müteahhit C30 sınıfında beton satın aldığını belirtmişti. Ancak yapılan testte betonun dayanımı yalnızca “8” çıktı. Bu sonuç üzerine Çorbacı, ilgili mercilere başvurarak kendini ihbar etti, inşaat zabıta ekiplerince mühürlendi ve iş makineleriyle yıkıldı.

Müteahhit Ömer Çorbacı yıkım sırasında yaptığı açıklamada, “Depremde yıkılan binanın yerine dönüşüm kapsamında yeni bir bina yapmak istedik. Bizim yapımızın projesi C25 beton, bizim satın aldığımız beton C30 ama beton dayanımımız 8 mukavemet gösteriyor. Bu durumda biz gerekli yasal işlemleri başlattık. Yetkili mercilere başvurduk. Takdirini idari makamlara bırakıyoruz, binamızı da yıkıyoruz. Biz burayı insanlar öldüğü için yeniden inşa ediyoruz, yani bu depremde yıkılan bir yer, daha da özen göstermemiz gerekiyor” dedi.

YAPI DENETİM KURULUŞLARI BİRLİĞİ’NDEN SERT TEPKİ

Ancak olayın kamuoyuna duyurulmasının ardından Yapı Denetim Kuruluşları Birliği (YDKBD) Genel Başkanı Ramazan Fırat Toraman, müteahhidin açıklamalarına tepki gösterdi. Toraman, “25-25 tane numune neden alınmıştır. 17 Temmuz tarihinde beton sonucunun düşük geldiğini müteahhit biliyor ve bunu söylemiyor. Kirli planlar içerisine giriyorsa neden özel olarak aldığı laboratuvar firması bunu kendisi bildirmiyor? Neden resmi makamlara bu durumu kendisi iletmiyor” ifadelerini kullandı.

Toraman, müteahhidin betonun düşük çıktığını bilmesine rağmen 17 Temmuz ile 29 Temmuz arasında son kat betonun döküldüğünü iddia ederek, “12 gün boyunca karot raporları resmi mercilerden saklanıyor. Aralarında anlaşma sağlanamayınca bu durumu kamuoyuna yansıtıyor. Orası yıkılırken, yapı güvenliği alındı mı? Çevresinde resmi merci var mıydı? Bunların hiçbiri olmadan amacı sadece kendini ihbar edip haber yaptırmak, belki de çok değişik kirli amaç içerisinde olan müteahhidin planlarıdır. Burada hiçbir şekilde resmi kurumun, ilgili firmaların sorumluluğu söz konusu değildir” dedi.

“BU SÜREÇ KARANLIKTA KALMIŞTIR”

YDKBD Şanlıurfa Şube Başkanı Reşat Uçan da konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uçan, “Öncelikle böyle bir durumun şehrimizde vuku bulmasından dolayı büyük üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Olayda karanlıkta kalan bazı kısımlar var. 17 Temmuz tarihinde müteahhit, yapı denetimin bilgisi dışında özel bir laboratuvardan karot aldırıyor. 12 gün boyunca bu sonuçları yapı denetime bildirmiyor. Daha sonra raporla gelip betonun düşük çıktığını söylüyor ve belediyeye başvurarak inşaatı mühürletiyor” dedi.

Ayrıca alınan karot örneklerinin sayısına ve sürecin hızına dikkat çeken Uçan, “Bizim öğrenmek istediğimiz, bu karotun kim tarafından, hangi şartlarda alındığıdır. Ayrıca neden çok sayıda karot numunesi alındı ve neden alelacele yıkım kararı uygulandı? Bu süreç şüpheli yönleriyle karanlıkta kalmıştır” ifadelerini kullandı.

Yıkım tamamlanmış olsa da olay, hem yapı denetim sürecindeki denetim zinciri hem de müteahhitin sorumlulukları açısından kamuoyunun gündeminde tartışılmaya devam ediyor.