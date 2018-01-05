Geçen yıl bedenini siper ederek PKK'lı teröristlere geçit vermeyen kahraman polisimiz Fethi Sekin hem İzmir’de hem de memleketi Elazığ’da anıldı. Binler Fethi Sekin için tek yürek oldu

Onu sadece İzmir ve Elazığ değil tüm Türkiye tanıyor. İzmir'i 5 Ocak 2017'de büyük bir katliamdan kurtarmıştı. Kendini siper etmiş, tek başına kurşunların üzerine gitmişti. Onun sayesinde PKK'lıların saldırısı boşa çıkmıştı.



O, mermisi bitene kadar teröristler ile çatışan kahraman polisimiz Fethi Sekin...



Bugün ölüm yıldönümüydü. Fethi Sekin için önce memleketi Elazığ’da ardından İzmir’de törenler düzenlendi.



İzmir Adliyesi doldu taştı…



Fethi Sekin'in şehit olduğu yerde, kaldırıma Türk Bayrağı dikildi.. Karanfiller bırakıldı...



Törende olay gününü anlatan belgesel yayımlandı. Fethi Sekin için hazırlanan türkünün klibi ise duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu…



Törende, Fethi Sekin ile beraber, seken kurşunun isabet etmesiyle şehit olan adliye çalışanı Musa Can da anıldı.



Anmaya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.



Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin törende kısa bir konuşma yaptı.



Törenin ardından Fethi Sekin anısına yapılan heykelin açılışı yapıldı.



Burası Elazığ'ın Baskil ilçesi... Kahraman polisin, Memleketi Doğancık köyünde bulunan mezarına çiçekler bırakıldı..



Dualar edildi. Fethi Sekin, ölümünün birinci yıl dönümünde minnetle anıldı.



ulusal.com.tr