Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri destan yazıyor! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri destan yazıyor! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri destan yazıyor! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Son Güncelleme:

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre terörle mücadele operasyonlarının sınır ötemizde olan son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi. 

Yapılan paylaşımda "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

İşgalci İsrail, Gazze'deki yemek yardımı yapanları vurdu! 4 kişi hayatını kaybettiİşgalci İsrail, Gazze'deki yemek yardımı yapanları vurdu! 4 kişi hayatını kaybettiDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kuzey ırak # hava harekatı # Türk Silahlı Kuvvetleri
Çok Okunanlar
Meteorolojiden uyarı! 2 Nisan hava durumu...
Meteorolojiden uyarı! 2 Nisan hava durumu...
Adana'da feci kaza!
Adana'da feci kaza!
Küçükçekmece’de bıçaklı kavga!
Küçükçekmece’de bıçaklı kavga!
Ağaç budamaya çıkan adamın cansız bedeni bulundu!
Ağaç budamaya çıkan adamın cansız bedeni bulundu!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri destan yazıyor! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri destan yazıyor! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Öne Çıkanlar Erdoğan yerel sçeimi neden kaybettiklerini açıkladı | ULUSAL HABER Erdoğan yerel sçeimi neden kaybettiklerini açıkladı | ULUSAL HABER Dolar ne kadar oldu? Dolar ne kadar oldu?