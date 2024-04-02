Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri destan yazıyor! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre terörle mücadele operasyonlarının sınır ötemizde olan son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Yapılan paylaşımda "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.