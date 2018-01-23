Operasyona giderken yüzleri gülüyor, kameralara tarihi sözler söylüyorlar... Dünyaya başarılarıyla nam salan Türk ordusunun kahraman askerleri, Hatay'dan Afrin'e Türk bayraklarıyla uğurlandı. O sırada bir Mehmetçiğin söylediği söz Türk askerinin cesaretini dosta düşmana bir kez daha hatırlattı.

Yağmurlu havada uğurlandılar... Komutanlarına silah arkadaşlarına sarıldılar. Türk milletinin kalbinde taht kuran Mehmetçik bu görüntülerle Afrin'e giriş yaptı.Gözler Zeytin Dalı Harekatında...Millet, Türk Ordusu'nun başarısıyla seviniyor, onların kahramanlıklarıyla grurlanıyor.Hatay Kırıkhan'da sınırda bekleyen askerler, ihtiyaç durumunda sınırı geçiyor ve operasyonlara destek veriyor. Bu görüntüler bugün Yalankoz mevkinde çekildi.Komando birliği Afrin'e gitmek için son hazırlıklarını yaptı. O anlarda yanlarında komutanları, arkadaşları ve vatandaşlar vardı. Helallik aldılar, sarıldılar....Sırtlarında 50 kilo ağırlığındaki çantaları, ellerinde silahları vardı. Onlar için Vatan sevgisi herşeyin üzerinde... Operasyona giderken söyledikleri bu sözler herşeyi özetler nitelikteydi.Türk bayraklarıyla uğurlanan kahramanlar, bindikleri araçlarla, gülen yüzleriyle Afrin'e doğru hareket etti.