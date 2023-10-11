"Kahramanlar" Operasyonu Sürüyor! 8 İlde 27 Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

PKK terör örgütüne yönelik başlatılan Kahramanlar operasyonu devam ediyor. Devam eden operasyonlarda eylem hazırlığında olan 27 terör örgütü mensubu yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon yapılan illerin Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman olduğunu duyurdu. Başarılı operasyonu sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, " Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. " dedi.