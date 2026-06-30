Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın operasyonu: 71 şüpheliye gözaltı kararı

Türkiye'nin altın ve kuyumculuk sektöründe önemli bir yere sahip olan Kahramanmaraş'ta, Darphane tarafından basılması gereken çeyrek, yarım, tam altın ve ata lira gibi ziynet eşyalarının yasa dışı yollarla üretildiği tespit edildi.

Merdiven altı olarak tabir edilen atölyelerde kayıt dışı faaliyet gösteren şüphelilerin, altınları olması gerekenden düşük ayar ve ağırlıkta basarak hem devleti zarara uğrattığı hem de bu ürünleri satın alan vatandaşları mağdur ettiği belirlendi. Yapılan şikayetler ve alınan ihbarlar neticesinde, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Parada Sahtecilik, Paraya Eşit Sayılan Değerde Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamalarıyla 2026/126 sayılı dosya üzerinden soruşturma başlatıldı.

ARA YAKALAMALARDA 11 KİLO ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında, Sulh Ceza Hakimliği'nden 6 Ocak 2026 tarihinde CMK 135. maddesi uyarınca dinleme kararı alındı. Elde edilen telefon tapeleri ve yürütülen fiziki araştırmalar sonucunda süreç içerisinde 9 ayrı ara yakalama ve arama gerçekleştirildi.

Bu aramalarda gram, çeyrek, yarım ve ata lirası cinsi yaklaşık 11 kilogram altın ile çeyrek altın basımında kullanılan 15 adet yasa dışı kalıp ele geçirildi. Darphane Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre; ele geçirilen altınların milyem değerlerinin olması gerekenden düşük olduğu, kullanılan kalıpların sahte olduğu ve cumhuriyet altınlarının Darphane basımı olmadığı kesinleşti.

ŞEBEKE 10 İLE YAYILMIŞ

Başta Kahramanmaraş olmak üzere Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Kilis ve Sivas illerinde kuyumcu, atölyeci, çantacı (pazarlamacı) ve kalıpçı olarak eylemlerde bulunan şüpheliler tek tek belirlendi. Ekiplerin incelemeleri sonucunda toplam 31 kuyumcu ve 29 atölye tespit edildi. Bu kuyumculardan 21'inin ve atölyelerden 26'sının Kahramanmaraş ilinde, geri kalanların ise diğer illerde faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti.

Dosya kapsamında ilgili il ve ilçelere talimatlar yazıldı. Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda 30 Haziran 2026 günü saat 06.00'da 71 şüpheli hakkında arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Operasyon kapsamında Kahramanmaraş il merkezinde 53, Göksun ilçesinde 1, Türkoğlu ilçesinde 1, Elbistan ilçesinde 1, Kilis ilinde 4, Gaziantep ilinde 3, Bursa ilinde 1, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1, Payas ilçesinde 1, Sivas ilinde 2, Malatya ilinde 1, Mersin ilinde 2, Diyarbakır il merkezinde 1, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 1 ve Şanlıurfa'da 1 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı olarak gözaltı işlemlerine geçildi.

Gözaltı işlemlerinin devam ettiği güncel aramalarda çok sayıda altın, sahte kalıp ve suç unsuru eşya ele geçirildi. Kahramanmaraş Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Türkiye’nin altın ve kuyumculuk sektöründeki göz bebeği Kahramanmaraş merkezli olarak vatandaşlarımızın emeğini, birikimini ve güvenini hedef alan sahtecilik ve dolandırıcılık yapılanmasına karşı bu sabah kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca darphane tarafından basılması gereken ziynet altınlarını, olması gereken ayar ve ağırlığın altında basarak hem devletimizi zarara uğratan hem de vatandaşlarımızı dolandıran yapılara karşı harekete geçilmiştir.

“Parada sahtecilik”, “paraya eşit sayılan değerde sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Şu ana kadar yapılan aramalarda; suçta kullanılan çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altınlar ve suç unsuru eşyalar ele geçirilmiştir. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir.

Hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyecek; vatandaşlarımızın zor gün birikimlerini ve helal kazancını sahtekârların eline bırakmayacak; kuyumculuk sektörünün itibarını ve vatandaşımızın güvenini koruyacağız.

Bu soruşturmayı gizlilik ve titizlikle koordine eden Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu sahada başarıyla icra eden Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve soruşturma sürecinde görev alan tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın

@RTErdogan’ın liderliğinde, ekonomik güvenliğimize ve toplumsal huzurumuza kasteden her türlü organize suç yapısıyla mücadelemiz kesintisiz devam edecek; adaletin gereği kararlılıkla yerine getirilecektir.''