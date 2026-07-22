Kahramanmaraş okul katliamında kan donduran belgeler! Nasıl öldüreceğini adım adım yazmış

Katliamı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarından elde edilen dijital veriler ve belgeler, saldırının dehşet veren boyutunu ve öncesindeki planları gözler önüne serdi.

ANNE, BABA VE BÜYÜKANNESİNİ ÖLDÜRMEYİ PLANLAMIŞ

Saldırıyı çok önceden planladığı belirlenen Mersinli'nin, olay öncesinde kendi annesini, babasını ve büyükannesini öldürmeyi hedeflediğini içeren dijital bir belgeye ulaşıldı. Elde edilen belgedeki detaylara göre İsa Aras Mersinli'nin, ablasını çok sevdiği için onu öldürüp öldürmeme konusunda kararsız kaldığı görüldü.

"İNSANLARIN BENİ TANIMASINI SEVİYORUM"

İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından çıkan belgede yer alan, anne ve babasını nasıl katledeceğini adım adım anlattığı tüyler ürperten ifadeler şu şekilde:

"Siz bunu okuduğunuzda ya büyük bir şey planlıyor olacağım ya büyük bir şey yapmış olacağım ya da büyük bir şey yapmak üzereyim. Hayatım boyunca yalnızdım, o gün geldiğinde yalnız olmayacağım, insanlar beni tanıyacak. Bu fikri seviyorum, insanların beni tanıması, beni kabul etmesi, bana tuhaf bir hayvanat bahçesi hayvanı gibi bakmaması..."

"GİZLİCE 10 LİTRE ÇAMAŞIR SUYU STOKLADIM"

Belgenin devamında insanlığa duyduğu nefreti ve planladığı cinayet yöntemlerini aktaran Mersinli, ifadelerinde şu ifadelere yer verdi:

"Bu dünyadaki varlığımı ve bu gezegene verdiğim zararı hissettiklerinde, sonunda beni fark edecekler, başka seçenekleri olmayacak ve bunu seviyorum, ancak bunun neden böyle olduğunun sebebi bu olduğuna inanıyorum, bu yalnızlık duygusu, yaptığım şeyi neden yaptığımı veya ileride ne yapacağımı neden yaptığın bir nedeni olarak görülüyor, her gün insanlarla görüşüyorum, her gün stres yaşıyorum, her gün tek başıma düşüncelerimle baş başa oturuyorum, her gün boşuna yaşıyorum, hiçbir şey elde edemiyorum, sadece korku ve nefret duyguları hissediyorum ve bunun sebebi hepinizsiniz.

Çok uzun zaman önce değil insanların değersiz olduğunu fark ettim, hayatların hiçbir anlamı yok ve siz insanlar bana karşı sergilediğiniz iğrenç davranışlarınızla bunu kanıtladınız. Beni çileden çıkardınız, işte intikamım böyle gerçekleşecek. Bunun için biraz hazırlık yaptım ve gizlice 10 litre çamaşır suyu stokladım."

PLANINI ADIM ADIM YAZMIŞ: "YARALARINA LİTRELERCE ÇAMAŞIR SUYU DÖKECEĞİM"

Katliam öncesinde ailesini hedef alan korkunç senaryoyu detaylandıran Mersinli, belgede şunları kaydetti:

"Yapacağım şeyi yapmadan önceki gece, herkes uyurken o çamaşır suyunu alacağım, önce ablam uyurken onun odasını kilitleyeceğim, sonra ebeveynimin odasına girip onları büyük bir mutfak bıçağıyla bıçaklayacağım. Annemin ve babamın yaralarına litrelerce çamaşır suyu dökeceğim, daha sonra oturma odasına gidip büyükannemi boğacağım. Daha sonra geri zekalı amcamı dövmek kolay olacak, gerekirse onu yumruklayabilir veya en kötü ihtimalle yakabilirim. Tüm bunlar sırasında ablamın yaşayıp yaşamaması konusunda hala karar veremedim çünkü onu seviyorum. Başlangıçta tüm daireme yoğun miktarda klor gazı saldırısı yapmayı planlamıştım ama sanırım bu işe yaramayacak."