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Kahramanmaraş'ta deprem! (16 Kasım 2018 Son Depremler)

Kahramanmaraş'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ta deprem! (16 Kasım 2018 Son Depremler)

Kahramanmaraş'ta bugün saat 10:43'de merkezi Göynük-Pazarcık olan  bir deprem meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi verilerine göre yaşanan depremin büyüklüğü 3,4 derinliği ise 3,2 KM olarak kaydedildi.

Aynı deprem AFAD verilerinde ise 3,1 büyüklüğünde ve yerin 7.00 KM derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

AFAD verilerinde depremin merkezinin Çağlayancerit olduğu görüldü.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #Kahramanmaraş
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