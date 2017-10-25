Farkında değiliz ama günlük yaşantımızda kullandığımız yüzlerce kelime yabancı. Peki milli dilimiz yabancı kelimelerden nasıl kurtulur? Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yaptığı toplantıda işte bu konu tartışıldı.

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Türk Dili ve Edebiyat Derneği Kahramanmaraş'ta Türk Dili Zirve toplantısı yaptı.



Üçüncüsü düzenlenen toplantıya Türk Dili Edebiyat Derneği Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem de katıldı.



Kahramanmaraş Belediye'sinin ev sahipliğinde yapılan toplantı mehteran takımının gösterisiyle başladı.



Önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç konuştu.



AKP milletvekili Ekrem Erdem de Türkçe kelimelerin daha çok kullanılması gerektiğini söyledi.



Zirvede dev maraş dondurması kesildi. Dondurma konuklara dağıtıldı.







HABER/GONCA GÜL KALKAN

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